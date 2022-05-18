Rusya Dışişleri Bakanlığı mütekabiliyet gereği ülkedeki 34 Fransız diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti

Dolayısıyla 2021 mart ayına kıyasla yüzde 22,5 oranında artış oldu. Rusya-Ukrayna savaşı üretimimizde gerilemeye yol açmamış gibi gözüküyor. Tabii ki çok etkilenmedik değil. Sadece biz değil, dünyadaki deri sektörü, Rusya ve Ukrayna büyük bir pazar olduğu için etkilendiler. Ama deri sektörü 80 milyonluk ülke nüfusuna baktığımız zaman iç pazarın dinamiklerini ciddi anlamda kullanabiliyor\"