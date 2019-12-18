Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Rusya, Libyayı istikrarsızlaştırmakla suçlanıyor
ASYA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya, Libya’yı istikrarsızlaştırmakla suçlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlıkta basın toplantısı düzenleyerek Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’de "Libya'nın İstikrara Kavuşturulması Eylemi" adıyla bir yasa tasarısının hazırlandığını dile getiren Zaharova, yaptığı açıklamada, "Bu tasarı, Libya'da askerlerini bulundurduğu iddiasıyla Moskova'ya yönelik yaptırımları öngörüyor. Rusya'yı, Libya’nın istikrarsızlaştırılmasına neden olan askeri müdahalede bulunmakla suçlamak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’de "Libya'nın İstikrara Kavuşturulması Eylemi" adıyla bir yasa tasarısının hazırlandığını ve Rusya'nın ülkede askeri müdahalede bulunduğu iddiasıyla yaptırımlara maruz kalacağını söyledi.

Zaharova, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tasarı, Moskova'ya yönelik yaptırımları öngörüyor"

  • ABD’de "Libya'nın İstikrara Kavuşturulması Eylemi" adıyla bir yasa tasarısının hazırlandığını dile getiren Zaharova, "Bu tasarı, Libya'da askerlerini bulundurduğu iddiasıyla Moskova'ya yönelik yaptırımları öngörüyor. Rusya'yı, Libya’nın istikrarsızlaştırılmasına neden olan askeri müdahalede bulunmakla suçlamak istiyorlar." dedi.

Rusya’nın Libya’da silahlı çatışmaların durdurulması ve taraflar arasında özel bir siyasi diyaloğun kurulmasından yana olduğunu vurgulayan Zaharova, diyaloğun krizin çözümü için tek yol olduğunu belirtti. Zaharova, Rusya’nın diyalog için bütün taraflarla temas halinde olduğunu ifade etti.

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