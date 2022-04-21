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Dünya Rusya Donetsk bölgesinde havada Toçka-U füzesini vurduk
ASYA

Rusya: Donetsk bölgesinde havada Toçka-U füzesini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusunun fırlattığı Toçka-U füzesini havada vurduklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Rusya: Donetsk bölgesinde havada Toçka-U füzesini vurduk
Donbas

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

  • Rus ordusu ve ayrılıkçı güçlerin Kremennaya yerleşim birimini tamamen kontrol altına aldığını aktaran Konaşenkov, Rus hava operasyonel taktik birliğinin gece boyunca Şnurki, Novonikolayevka ve Aleksandrovka yerleşim birimlerinde Ukrayna askeri birlikleri ve teknik araçlarının toplandığı 20 alanı yok ettiğini ifade etti.

Ukrayna’nın farklı yerleşim birimlerindeki füze ve topçu birliklerinin 1001 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin 13 Ukrayna insansız hava aracını ve Donetsk bölgesinde havada Toçka-U taktik füzesini vurduğunu bildirdi.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 140 uçak, 106 helikopter, 511 insansız hava aracı, 254 hava savunma füze sistemi, 2 bin 410 tank ve zırhlı araç, 262 çok namlulu roketatar, 1046 obüs ve havan topu, 2 bin 259 özel askeri araç yok edildi” ifadesini kullandı.

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