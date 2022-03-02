Rusya Fırat'ın doğusundan topladığı milisleri Ukrayna cephesine sevk etti

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar bir haftayı geride bırakırken, başkent Kiev'e art arda saldırılar düzenleniyor.
İki ülke arasındaki müzakere görüşmelerinin devam ettiği sırada bölgeden endişelendiren haberler geldi.
FIRAT'IN DOĞUSUNDAN UKRAYNA'YA
Rus ordusunun, Fırat’ın doğusunda eski muhaliflerden ve terör örgütlerinden kaçan kişilerden oluşan milisleri toplayarak Ukrayna cephesine sevk ettiği öğrenildi.
Ukrayna cephesine gönderilen milis sayısının yaklaşık 400-500 kişi olduğu ifade ediliyor.