Dünya Rusya Fıratın doğusundan topladığı milisleri Ukrayna cephesine sevk etti
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Rusya Fırat'ın doğusundan topladığı milisleri Ukrayna cephesine sevk etti

Rus ordusu, Fırat’ın doğusunda eski muhaliflerden ve terör örgütlerinden kaçan kişilerden oluşan milisleri toplayarak Ukrayna cephesine sevk etti. Yaklaşık 400-500 unsurun cephe hatlarına gönderildiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Fıratın doğusundan topladığı milisleri Ukrayna cephesine sevk etti
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar bir haftayı geride bırakırken, başkent Kiev'e art arda saldırılar düzenleniyor.

İki ülke arasındaki müzakere görüşmelerinin devam ettiği sırada bölgeden endişelendiren haberler geldi.

FIRAT'IN DOĞUSUNDAN UKRAYNA'YA

Rus ordusunun, Fırat’ın doğusunda eski muhaliflerden ve terör örgütlerinden kaçan kişilerden oluşan milisleri toplayarak Ukrayna cephesine sevk ettiği öğrenildi.

Ukrayna cephesine gönderilen milis sayısının yaklaşık 400-500 kişi olduğu ifade ediliyor.

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