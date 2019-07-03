Dünya Rusya Gaz patlaması olduğu yönünde bilgi vermedik
ASYA

​Rusya: Gaz patlaması olduğu yönünde bilgi vermedik

Rusya: Gaz patlaması olduğu yönünde bilgi vermedik

Rusya Savunma Bakanlığı, Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesi’ne, 14 kişinin öldüğü Rusya Donanması adına okyanus tabanında araştırma yapmakla görevlendirilmiş denizaltı aracı batiskafta gaz patlaması olduğuna ilişkin bilgi verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Diğer
Putin, “Bu ordumuz için büyük bir kayıp” dedi.
Putin, “Bu ordumuz için büyük bir kayıp” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, basındaki Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Dairesi’ne, denizaltı aracında gaz patlaması olduğuna ilişkin bilgi verdikleri iddialarını yalanladı.

  • Bakanlık, Norveç makamlarına hiçbir bilgi verilmediğini vurgulayarak, denizaltı aracının mürettebatının yangını kendi özverili çabaları ile söndürdüğünü ifade etti.

Rusya Donanması adına okyanus tabanında araştırma yapmakla görevlendirilmiş denizaltı aracı batiskafta, ülke karasuları içerisindeyken çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olayın ardından ‘Rusya Nehirleri’ adlı foruma katılımını iptal etti ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

"Ordumuz için büyük kayıp"

Şoygu denizaltı aracının içinde bulunan denizcilerin yangın sırasında salınan gazlardan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği bilgisini verdi. Şoygu’ya göre, ölenler arasında yedi birinci seviye kaptan ve iki ‘Rusya Kahramanı’ unvanlı denizci vardı.

“Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum” diyen Putin, Savunma Bakanı Şoygu’ya yangının nedenlerini ortaya çıkarmak üzere aracın çekildiği Severomorsk’a gitme talimatı verdi.

Putin, “Bu ordumuz için büyük bir kayıp” dedi.

Rusya’nın denizaltı filosunda en son kaza 2008 sonbaharında meydana gelmişti. Rusya modern tarihinin en büyük denizaltı faciası ise 12 Ağustos 2000’de Barents Denizi’ndeki bir eğitim sırasında Kursk denizaltısının batması olmuştu. Kursk, Severomorsk’tan 137 kilometre uzaklıkta batmış ve 118 denizci hayatını kaybetmişti.

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