|
Reklam
Reklam
Dünya

Rusya gece yarısı Zaporijya’daki bir apartmanı vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna’nın Zaporijya kentinde bir apartmana roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zaporijya'da İşgalciler gece saatlerinde şehir merkezini vurdu. Apartmana isabet etti.” ifadelerini kullandı.

10:37 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Zaporijya’da yerleşim yeri hedef alındı

Zaporijya’da yerleşim yeri hedef alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde Zaporijya şehrindeki bir apartmanı vurduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.


Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Zaporijya’ya yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.


“Zaporijya İşgalciler gece saatlerinde şehir merkezini vurdu. Apartmana isabet etti.”
ifadelerini kullanan Zelenskiy, apartmanın 3., 4. ve 5. katının yıkıldığını aktardı. Ölen ve yaralananlar olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Zelenskiy,
“Terörist devlet insanlarımızın her gününü terör gününe dönüştürmek istiyor. Ancak kötülük topraklarımızda hüküm sürmeyecek. Tüm işgalcileri sınır dışı edeceğiz ve onlar her şeyden sorumlu tutulacak.”
ifadelerine yer verdi.

2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı

Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 11 kişinin enkazdan çıkarıldığını, bunların 4’ünün hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hala enkaz altında olanların belirtildiği açıklamada, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü aktarıldı. Çalışmalarda 202 kurtarma görevlisi yer alıyor.


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada,
“Zaporijya, Rus saldırganına cesurca direniyor. Misilleme olarak sivillere saldırıyorlar. Dün gece çok katlı bir bina kasıtlı olarak vuruldu. 3 kat tamamen yıkıldı ve insanlar öldü. Enkaz altında kalanları aramaya devam ediyoruz. Kurbanlara başsağlığı diliyorum. Bunu affetmeyeceğiz”
dedi.

#Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
#Zaporijya
#Rusya
3 saat önce
default-profile-img
Rusya gece yarısı Zaporijya’daki bir apartmanı vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti
Fransız sağlık ekibi Adıyaman'da depremzedelere hizmet veriyor
İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 14 bin 705'i taburcu edildi
Kraliyet ailesinde yeni kriz: Prens Harry ve Meghan'a tahliye emri
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: 3 bin 540 seferle 617 bin 593 kişi tahliye edildi
Avro bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklenenden fazla yükseldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.