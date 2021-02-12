Rusya gemileri yaktı: AB ile ilişkileri koparırız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçtiğimiz hafta Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmesine yer verdiği blog yazısında, "endişe verici" AB-Rusya ilişkilerini görüştüğünü ve ilişkilerin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ve ona destek verenlerin gözaltına alındığı protestolardan sonra daha da kötüleştiğini belirtmişti.

Borrell, Rusya'nın AB ile yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini, bundan "sonuç çıkarmak" zorunda kalacaklarını, yaptırımların da buna dahil olduğunu kaydetmişti.

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"AB ile çıkarlar çerçevesinde çalışmaya hazırız"

Tüm bu gelişmeleri "Solovyov Live" isimli YouTube kanalına değerlendiren Lavrov, AB'nin Rusya için en büyük ticari ve yatırım ortağı olduğuna dikkati çekerek, "AB'nin birçok şirketi burada faaliyetlerini sürdürüyor. Yüzlerce, binlerce ortak işletmeler var." dedi.

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Lavrov, AB ile "karşılıklı saygı ve çıkar" çerçevesinde çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

"İlişkileri koparmaya hazır olmalıyız"

"AB ile ilişkileri koparma noktasına mı geliyoruz?" sorusu üzerine Lavrov, "Askeri alanda kendi kendimize yeterli hale geldik. Risk oluşturan yaptırımlara karşı ekonomide de aynı seviyeye gelmeliyiz. Kendimizi dünyadan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız." yanıtını verdi.