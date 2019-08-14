Dünya Rusya haftada sadece 4 gün çalışacak
ASYA

​Rusya haftada sadece 4 gün çalışacak

Rusya haftada sadece 4 gün çalışacak

Rusya'da haftada 4 gün çalışma dönemine geçilmesi için hazırlık yapılıyor. Çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırabilmesi ve işsizlik oranını düşürmek için bu sistemin getirileceği belirtildi. Sistemin onaylanırsa Ruslar 4 gün işe gidecek. Fakat Rus halkı yeni sistemle maaş kaybı endişesi yaşıyor. Çalışanların endişelerinin aksine sistemde mevcut maaşların korunması hedefleniyor.

Haber Merkezi Diğer
İşçiler.
İşçiler.

Rusya, çalışanlar için yeni bir sistemine geçmeye hazırlanıyor. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin de desteklediği öneri, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışılmasını öngörüyor.

Amaç ise işsizliğin önüne geçmek, yaşam kalitesi artırmak ve çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırması.

Halkta ücret kaybı endişesi

Geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan kamuoyu anketi, Rus halkının yüzde 43'ünün haftada 4 gün çalışma sistemine karşı olduğunu ve böyle bir durumda ücret kaybı yaşanabileceği endişesi taşıdığını ortaya koymuştu.

Fakat Rus halkının endişelerinin aksine yeni sistemde çalışanların mevcut maaşlarının korunması amaçlanıyor.

Kademeli olarak geçilmesi planlanıyor

Yeni sistemin yasa tasarısı ile ilgili çalışmaların eylül ayında başlaması planlanıyor. Haftada 4 gün çalışma sistemi uygulamasına kademeli olarak geçilmesi planlanıyor, böylelikle işverenler ve çalışanlar yeni sisteme uyum sağlayabilecek.

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