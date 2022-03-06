Dünya Rusya Harkovda televizyon kulesini vurdu Kentte yayın yapılamadı
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Rusya Harkov’da televizyon kulesini vurdu: Kentte yayın yapılamadı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Harkov’da bulunan televizyon kulesinin vurulduğu duyuruldu. Kulenin hasar almasının ardından kentte televizyon yayını yapılamadı.

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Haber Merkezi İHA
Rusya Harkov’da televizyon kulesini vurdu: Kentte yayın yapılamadı
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Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat devam ederken, akşam saatlerinde de Rus birlikleri, Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan televizyon kulesini vurdu.

KENTTE TV YAYINI YAPILAMADI

Harkov bölge yönetimi, kentin televizyon yayınsız kaldığını ve televizyon kulesinin hasar aldığını açıkladı.

Harkov’da yerel saatle 19.00’da Rus birlikleri tarafından düzenlenen hava saldırısında da bölgede bulunan askeri polis binası ve yakındaki iki katlı konut binasının hasar aldığı ifade edilerek.

Rus ordusu Harkov’daki televizyon kulesini vurdu: Bölgeden alevler yükseliyor
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Rus ordusu Harkov’daki televizyon kulesini vurdu: Bölgeden alevler yükseliyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından Harkov'da bulunan televizyon kulesinin vurulduğu duyuruldu. Harkov bölge yönetimi, kentin televizyon yayınsız kaldığını ve televizyon kulesinin hasar aldığını açıkladı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanlığı bölge binasına da saldırı gerçekleştirildiği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

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