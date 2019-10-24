Dünya Rusya ile Güney Afrika, ortak silah üretmeyi planlıyor Üçüncü ülkelere yönelik de olacak
AFRİKA

Rusya ile Güney Afrika, ortak silah üretmeyi planlıyor: Üçüncü ülkelere yönelik de olacak

Rusya ile Güney Afrika, ortak silah üretmeyi planlıyor: Üçüncü ülkelere yönelik de olacak

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Şugayev, "Güney Afrika ile ortak silah ve askeri ekipman üretip geliştirmeyi planlıyoruz. Söz konusu üretim, hem ülkelerimizin orduları hem de ilgilenen üçüncü ülkelere yönelik olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Rusya ve Güney Afrika, ortak silah ve askeri ekipman üretip geliştirmeyi planlıyor.
Rusya ve Güney Afrika, ortak silah ve askeri ekipman üretip geliştirmeyi planlıyor.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Güney Afrika'nın ortak silah ve askeri ekipman üretip geliştirmeyi planladığını söyledi.

  • Şugayev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın savunma sanayi alanında Afrika'nın en gelişmiş ülkesi olduğunu belirtti.

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Rusya olarak Güney Afrika ile bu alanda iş birliğini artırmak istediklerini ifade eden Şugayev, "Güney Afrika ile ortak silah ve askeri ekipman üretip geliştirmeyi planlıyoruz. Söz konusu üretim, hem ülkelerimizin orduları hem de ilgilenen üçüncü ülkelere yönelik olacak" dedi.

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, bir süre önce yaptığı açıklamada, şirketin 55 milyar dolarlık silah ihracatı portföyünün 3'te birini Afrika ülkelerinin oluşturduğunu söylemişti.

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