Dünya Rusya ile NATO arasında gerginlik yaşandı
ASYA

Rusya ile NATO arasında gerginlik yaşandı

Rusya ile NATO arasında gerginlik yaşandı

Rusya, Baltık Denizi üzerinde NATO'ya ait bir savaş uçağının Rusya Savunma Bakanı taşıyan uçağa yaklaştığını açıkladı. Havada bir müddet sıcak dakikalar yaşandı.

Haber Merkezi Reuters
NATO savaş uçağı.
NATO savaş uçağı.

Rus TASS haber ajansı, NATO’ya ait bir savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun uçağına yaklaştığını duyurdu.

Bunun üzerine, Rus jetlerinin Şoygu'nun uçağına eşlik ederek NATO uçağını bölgeden uzaklaştırdığı kaydedildi.

Şoygu'ya ait uçağın Kaliningrad’dan Moskova’ya hareket halinde olduğu belirtildi.

Baltık Denizi'nin üzerinde gerginlik
OYNAT 00:31
Baltık Denizi'nin üzerinde gerginlik
Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'yu taşıyan, Kaliningrad-Moskova seferini yapan uçağa, Baltık Denizi'nde, uluslararası suların üzerinde F-18 NATO jeti yaklaştı. Rus medyası, Bakan Shoigu?nun uçağına eşlik eden 2 SU-27 Rus jetinin, NATO jetine karşılık vererek uzaklaşmasını sağladığını duyurdu.


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