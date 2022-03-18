Rusya İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ı sahte aramalarla kandırmaya çalıştı

İki İngiltere bakanı, Ukrayna'daki çatışma ile ilgili sahte çağrılarla hedef alındıklarını açıkladı. Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Başbakanı Denis Shmyhal gibi davranan birisinin kendisini aradığını ortaya çıkardıktan sonra Rusya'yı suçladı.

Ukrayna'nın yanındayız

Şüpheli hale gelen olayın ardından sahtekarın birkaç yanıltıcı soru sorması ile arama sonlandırıldı. İçişleri Bakanı Priti Patel ise daha sonra bu hafta başlarında benzer bir çağrı aldığını söyleyerek, "Bu hafta başlarında bu bana da oldu. Böyle zor zamanlarda bizi bölmek için acınası bir girişim. Ukrayna'nın yanındayız." ifadelerini kullandı. Çağrının arkasında kimin olduğu belli değildi, ancak Wallace olayı Rusya ve Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline bağladı.

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Arayan "PALIANYTSIA" kelimesini söylesin

Ardından Ukrayna Başbakanı Shmyhal'den Savunma Bakanı Wallac'e esprili bir yanıt geldi. Bundan sonra arayan kişilerden Ukrayna ekmeğinin Ukraynaca karşılığı olan "palianytsia" kelimesini söylettirmesini istedi. Ukrayna'da bu kelimenin Ruslar tarafından telaffuz edilemediği ve birisinin Ukraynalı olup olmadığını anlamak için telaffuz ettirildiği biliniyor.

FOTOĞRAF 16 Rusya lideri Vladimir Putin, \"\"Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak. Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor.\" açıklamasında bulunmuştu. Putin, bu sözlerle ülkedeki zorunlu askerlerin göreve çağrılmayacağını, Ukrayna'da savaşmayacaklarını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaysa bunun tam tersine işaret etti. Ukrayna'da savaşan Rus ordusunun içinde zorunlu askerlik yapanların da olduğu ortaya çıktı. SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ PUTİN'İ YALANDI<br><br>Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'dan geldi. Ukrayna ordusuna yapılan saldırıların bilançosunu açıklarken, Putin'in açıklamalarına ters düşen ifadeleri kullandı. Konaşenkov, \"Maalesef, Ukrayna topraklarında özel askeri operasyona katılan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinde zorunlu askerlik yapanların yer aldığına dair kanıtlar tespit edildi. Bu askerlerin neredeyse tamamı Rusya'ya getirildi\" dedi. RUSYA GÜNDEMİNE OTURDU<br><br>Açıklamaların Rusya'da gündeme oturması nedeniyle Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. ERLER GERİ ÇEKİLDİ<br><br> Bir daha böyle bir durumun yaşanmasının engelleneceği dile getirildi. Görev yapan erlerin geri çekildiği açıklandı. PESKOV: PUTİN'İN EMRİNE UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK<br><br>Son açıklamaysa Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Peskov, Putin'in soruşturma emri verdiğini söyledi. Putin'in erlerin operasyon dışında tutulması yönündeki emrine itaat etmeyenlerin cezalandırılacağını vurguladığını belirtti. Rus bakanın açıklaması ülkede yankı uyandırdı: Putin'in emrine uymayanlar cezalandırılacak Rusya lideri Putin, Ukrayna harekatında yeterli eğitim almamış zorunlu askerlik yapan erlerin yer almayacağını, profesyonel askerlerin görev yapacağını kaydetmişti. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Putin'in sözlerini yalanlayarak, "Zorunlu askerlik yapanların yer aldığına dair kanıtlar tespit edildi" açıklamasında bulundu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov duruma ilişkin Putin'in soruşturma emri verdiğini, emrine itaat etmeyenlerin cezalandırılacağını açıkladı. BiP'te paylaş

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