Dünya Rusya, Kırıma yeraltı petrol depoları yaptı Sovyetler Birliğinin çöküşünden sonra kullanılamaz hale gelmişti
ASYA

Rusya, Kırım’a yeraltı petrol depoları yaptı: Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra kullanılamaz hale gelmişti

Rusya’nın Kırım’ı ilhakından sonra bu bölgeye hem hava, deniz ve kara kuvvetleri yatırımlarını aralıksız sürdürürken son olarak dağların altına büyük bir petrol ve yağ deposu yaptı.

Haber Merkezi İHA
Büyük yeraltı petrol ve yağ deposu.
Büyük yeraltı petrol ve yağ deposu.

Kırım’a askeri yatırımlarını sürdüren Rusya, bu kez dağların altına büyük bir yer altı petrol deposu inşa etti.

  • Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Dmitry Bulgakov, Kırım’a bağlı Sivastopol şehrinin dağlarında yapılan depoda inceleme yaptı. Sovyetler Birliği döneminde 1970’li yıllarda yapılan ve ordunun petrol ihtiyacının bu depodan karşılandığı alan Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra kullanılamaz hale geldi.

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Ukrayna’dan ayrılarak Rusya’nın kontrolüne giren Kırım’da stratejik hareketlilik devam ederken Rusya, Sovyetler Birliği döneminden sonra kullanılamaz hale gelen depoda yenileme çalışmaları yaptı. Geçtiğimiz Ekim ayında tamamen çalışmaların tamamlandığı depoya bu ayın başından itibaren petrol doldurulmaya başlanıldığı açıklandı.

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Sivastopol şehrinin dağlarında bulunan petrol deposu kayalık bir alanın 30 metrelik derinliğinde bulunuyor.

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Yer altı tankının yüksekliği 32 metre olarak planlanırken deponun uzunluğu 350 metre olarak inşa edildi. Rusya’nın 1 numaralı askeri Karadeniz filosuna yakıt desteği sağlayacak olan depodan aynı alana 4 adet inşa edildi.

Petrol ile doldurulmaya başlanılan depoda tüm testler tamamlandıktan sonra bölgedeki Rus ordusu akaryakıtını bu depodan sağlamaya başlayacak. Rusya, bu depoyu yeniden inşa ederek olası bir saldırıda güvenli bir noktadan petrol sevkiyatını sürdürmeyi amaçlıyor.

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