Rusya Libya'yı ateşe atıyor: Esed rejimi militanlarını Hafter saflarına taşıyorlar

Libya'nın başkenti Trablus'a son günlerde yoğun saldırılar gerçekleştiren Hafter güçlerine birçok ülkeden destek gelmeye devam ediyor.
Son olarak Rus paralı asker şirketi Wagner Grup, Suriye'deki rejim kontrolünde olan bölgelerden topladığı militanları Hafter cephesine taşımaya başladı.
Şam'ın güneyindeki Kuneytire bölgesinden ilk aşamada 400'e yakın militan Libya'ya götürülüyor.
TRABLUS'A ÇOK BOYUTLU SALDIRI
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçleri lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkent Trablus'un suyunun ardından elektriğini de kesti.
- Trablus'un güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, Hafter güçleri bu bölgelerdeki bazı noktalarda kontrolü sağladı.
Hafter güçlerine ait bir askeri helikopter ve Çin yapımı 2 adet SİHA dün UMH güçlerince düşürülmüştü.