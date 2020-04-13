Dünya Rusya Libyayı ateşe atıyor Esed rejimi militanlarını Hafter saflarına taşıyorlar
ORTADOĞU

Rusya Libya'yı ateşe atıyor: Esed rejimi militanlarını Hafter saflarına taşıyorlar

Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Rus paralı asker şirketi Wagner Grup, Suriye rejiminin kontrolü altındaki bölgelerden topladığı militanları Libya'ya götürüyor. Şam'ın güneyindeki Kuneytire bölgesinden ilk aşamada 400'e yakın militanın transfer edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşşar Esed ve rejim askerleri.
Beşşar Esed ve rejim askerleri.

Libya'nın başkenti Trablus'a son günlerde yoğun saldırılar gerçekleştiren Hafter güçlerine birçok ülkeden destek gelmeye devam ediyor.

Son olarak Rus paralı asker şirketi Wagner Grup, Suriye'deki rejim kontrolünde olan bölgelerden topladığı militanları Hafter cephesine taşımaya başladı.

400'e yakın militan, Libya'ya götürülüyor.
Şam'ın güneyindeki Kuneytire bölgesinden ilk aşamada 400'e yakın militan Libya'ya götürülüyor.

TRABLUS'A ÇOK BOYUTLU SALDIRI

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçleri lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, başkent Trablus'un suyunun ardından elektriğini de kesti.

  • Trablus'un güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, Hafter güçleri bu bölgelerdeki bazı noktalarda kontrolü sağladı.

Hafter güçlerine ait bir askeri helikopter ve Çin yapımı 2 adet SİHA dün UMH güçlerince düşürülmüştü.

Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
OYNAT 05:43
Putin'in gizli paralı ordusu Wagner: Suriye ve Libya'da neden karşımıza çıktılar?
Kremlin'in gizli ordusu olarak nitelendirilen Rus özel güvenlik şirketi Wagner, önce Suriye ardından Libya'da karşımıza çıktı. Putin'in aşçısı olarak bilinen Yevgeni Prigozhin'in finanse ettiği paralı askerler hangi ülkelerde, ne tür faaliyetler yürütüyor? 'Neler Oluyor' programının 6. bölümünde Rus paralı askerlerle ilgili tüm detayları anlattık:


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