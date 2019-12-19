Dünya Rusya lideri Putinden Hafter açıklaması Destek haberleri gerçeği yansıtmıyor
AFRİKA

Rusya lideri Putin'den Hafter açıklaması: Destek haberleri gerçeği yansıtmıyor

Rusya lideri Putin Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulunarak,"En doğru olan, çatışmanın tarafları arasındaki silahlı çatışmaların durdurulması, ülkeyi kimin, nasıl ve hangi yetki çerçevesinde yönetmesi konusunda tarafların anlaşmasıdır" yorumunu yaptı. Açıklamalarına devam eden Putin, Batı basınında yer alan Rusya ve paralı askerlerinin Libya krizinde Hafter'i desteklediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Libya krizine" ilişkin, "En doğru olan, çatışmanın tarafları arasındaki silahlı çatışmaların durdurulması, ülkeyi kimin, nasıl ve hangi yetki çerçevesinde yönetmesi konusunda tarafların anlaşmasıdır." dedi.

"Destek haberler gerçeği yansıtmıyor"

Putin, yıllık basın toplantısında AA muhabirinin, Rusya’nın, krizin yaşandığı ülkelerde hep meşru hükümetleri desteklediğini ancak Batı basınında Rusya ve paralı askerlerinin Libya krizinde Hafter'i desteklediği yönünde iddiaların yer aldığını hatırlatması üzerine, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

  • Rusya’nın Libya’da taraflarla görüştüğünü belirten Putin, hem başında Fayiz es-Serrac'ın bulunduğu Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti hem de Halife Hafter ile temas halinde olduklarını kaydederek, "Libya’da çatışan taraflarla çeşitli ülkelerin ilişki içinde olduğunun, söz konusu ilişkilerin seviyesinin çeşitlilik gösterdiğinin bilincindeyiz." diye konuştu.

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"İç savaş sona ermiyor"

Putin, Libya’daki sorunun çok hassas olduğunu vurgulayarak, "Libya'yı bu duruma kimin getirdiğini biliyorsunuz. Rusya, Libya’da silahlı güçlerin kullanılmasına karşıydı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), eski lider Muammer Kaddafi’nin hava kuvvetlerini muhalefete karşı kullanmasını yasaklayan karar almıştı. Buna karşın Batı koalisyonu, BMGK kararını kaba bir şekilde çiğneyerek Libya’ya karşı uçak kullanmaya başladı. Önceden Libya gelişiyordu ve bu ülkedeki hayat standardı Avrupa'daki bazı hayat standartlarına yaklaşmıştı. Şimdi ise kaos içinde, tamamen dağılmış vaziyette ve iç savaş sona ermiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, şöyle devam etti:

  • "Kimin haklı, kimin suçlu olduğunu belirlemek çok zor. Biz, Rusya olarak es-Serrac hükümeti ve Hafter ile temas halindeyiz. Bize göre en doğru olan çatışmanın tarafları arasındaki silahlı çatışmaların durdurulması, ülkeyi kimin, nasıl ve hangi yetki çerçevesinde yönetmesi konusunda tarafların anlaşmasıdır. Libya, buna ilgi duyuyor. Bu konuda Avrupalı ortaklarımızla konuşacağız. Bu konuyu Macron, Merkel ile görüştük. Ayrıca, Erdoğan ile de konuştum."

"Türkiye'den heyet gelecek"

"Libya kriziyle" ilgili yakın zamanda Türkiye’den Rusya’ya bir heyetin geleceğini hatırlatan Putin, "Moskova’ya bugün, yarın, yakın gelecekte bu konuyu tartışmak üzere Türkiye’den heyet gelecek. Umarım hem Libya hem de Libya halkının kabul göreceği çözüm buluruz. BM’nin Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile nihai bir çözüm buluruz." ifadelerini kullandı.

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