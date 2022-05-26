Dünya Rusya Maliye Bakanı Siluanov Temerrüde düşmenin hiçbir etkisi olmayacak hiçbir şey değişmeyecek
AVRUPA

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Temerrüde düşmenin hiçbir etkisi olmayacak hiçbir şey değişmeyecek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, devlet borcuna yönelik ödemeleri gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri değerlendirdiklerini belirterek, "(Temerrüde düşmek) Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek. Teknik bir temerrüt, Batı sistemi tarafından kendi yatırımcılarına duyurulan bir temerrüttür." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Temerrüde düşmenin hiçbir etkisi olmayacak hiçbir şey değişmeyecek
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov

Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle zorlaşan, Rusya'nın devlet borcuna yönelik ödemeleri gerçekleştirmek için gerekli kaynaklara sahip olduklarını söyledi.

Rusya'nın borçlarını ödemek için alıcılara yeni bir sistem sunmaya hazırlandığına işaret eden Siluanov, "Döviz cinsinden devlet borcu yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Dış borç yükümlülüklerimizi yerine getirmek için de seçenekler arayacağız ve bu tür seçenekleri hazırlıyoruz." diye konuştu.

Siluanov, temerrüde düşmenin Rus ekonomisini etkilemeyeceğini belirterek, "Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek. Teknik bir temerrüt, Batı sistemi tarafından kendi yatırımcılarına duyurulan bir temerrüttür. Biz güvenilir bir borçluyuz ve bu zor koşullarda bile yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz." dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve dün sona eren istisnanın uzatılmayacağı bildirilmişti.

Kissinger’dan Kiev’e çağrı: Rusya’ya toprak ver
DÜNYA
Kissinger’dan Kiev’e çağrı: Rusya’ya toprak ver

Eski ABD Dışişleri Bakanı: Ukrayna Rusya'nın şartlarını kabul etmeli
DÜNYA
Eski ABD Dışişleri Bakanı: Ukrayna Rusya'nın şartlarını kabul etmeli
Türkiyede satışta

Türkiye'de satışta

Fiyatı belli oldu: Tasarımda dikkat çeken detaylar...
Kiracılara müjde

Kiracılara müjde

​E-Devlet'e geliyor: Ev sahipleri istediği gibi zam yapamayacak.
Gaziantepte canlı bomba paniği

Gaziantep'te
canlı bomba
paniği

Şüpheli şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

Onlarca şairin katılacağı şiir festivali 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki.

​Erdoğan Macron ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesini görüştü

Gezi tutkunlarına eşsiz manzarayla yolculuk fırsatı sunuyor.

Ejder ve Yörük'ü seçtiler: Dünyanın gözü onların üzerinde.

​Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile telefonda görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emmanuel Macron ile görüşmesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ve Rusya-Ukrayna savaşı konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konuları görüştü.

İbrahim Kalın: Avrupa merkezli tarih kalıplarının dışına çıkarak tarihi yeniden yazmamız gerekiyor
Gündem

İbrahim Kalın: Avrupa merkezli tarih kalıplarının dışına çıkarak tarihi yeniden yazmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Erciyes İlahiyat Zirvesi 2022' programında konuştu. Kalın, "Düşünce, felsefe, tarih ve bilim tarihini kadim Yunan ile başlatmak Avrupa merkezli bakış açısının bir yansımasından ibarettir. Tarih perspektifi o kadar önemli ki bizim bu manada tarihi yeniden yazmamız gerekiyor. Avrupa merkezli tarih kalıplarının dışına çıkarak, kendi tarihimizi, kendi terimlerimizle, kendi dönemlendirmelerimizle ve kendi yaklaşımlarımızla yeniden yazmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Litvanya'dan Bayraktar TB2 adımı: Türkiye'den alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar
Dünya

Litvanya'dan Bayraktar TB2 adımı: Türkiye'den alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Anusauskas, Ukrayna'ya destek olmak adına, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alıp Ukrayna'ya yollamak için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.