Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Temerrüde düşmenin hiçbir etkisi olmayacak hiçbir şey değişmeyecek

Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımlar nedeniyle zorlaşan, Rusya'nın devlet borcuna yönelik ödemeleri gerçekleştirmek için gerekli kaynaklara sahip olduklarını söyledi.

Rusya'nın borçlarını ödemek için alıcılara yeni bir sistem sunmaya hazırlandığına işaret eden Siluanov, "Döviz cinsinden devlet borcu yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Dış borç yükümlülüklerimizi yerine getirmek için de seçenekler arayacağız ve bu tür seçenekleri hazırlıyoruz." diye konuştu.

Siluanov, temerrüde düşmenin Rus ekonomisini etkilemeyeceğini belirterek, "Hiçbir etkisi olmayacak, hiçbir şey değişmeyecek. Teknik bir temerrüt, Batı sistemi tarafından kendi yatırımcılarına duyurulan bir temerrüttür. Biz güvenilir bir borçluyuz ve bu zor koşullarda bile yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz." dedi.

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ABD Hazine Bakanlığı'ndan 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve dün sona eren istisnanın uzatılmayacağı bildirilmişti.

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