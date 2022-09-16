Dünya Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina Dolar ve avro çok sayıda kişi için zehirli hale geldi
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Dolar ve avro çok sayıda kişi için zehirli hale geldi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dolar ve avronun yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki çok sayıda kişi için “zehirli” hale geldiğini söyledi. Nabiullina, Rusya Merkez Bankası’nın politika faiz oranını yüzde 8’den yüzde 7,5’e düşürme kararının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Dolar ve avro çok sayıda kişi için zehirli hale geldi
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina

Rus halkının enflasyon beklentilerinin yüksek düzeyde olduğunu belirten Nabiullina, “Fiyatlardaki birkaç aylık düşüşe rağmen, nüfusun enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerde kalmasından endişe duyuyoruz.” dedi.

Gelecekte enflasyon baskısının artabileceğini anlatan Nabiullina, “Bu, diğer gerekçelerin yanı sıra halkın tasarruf etme eğiliminin azalmasıyla gerçekleşebilir. Şu anda vatandaşlar harcamaktan çok tasarrufa yöneliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Dijital ruble çalışmaları devam ediyor

Politika faiz oranının yüzde 7,5’e düşürüldüğünü anımsatan Nabiullina, “Bunun nötr para politikası bölgesinde bir seviye olduğunu düşünüyoruz. Faiz oranın daha da düşürülmesi için gerekli alanın daraldığına inanıyoruz. Faiz indirimlerine yönelik döngü tamamlanmaya yakın. Nötr bölgede kalmanın uygun olacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Nabiullina, dijital ruble konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu proje konusunda aktif bir şekilde çalışıyoruz. Mali sistemin gelişmesi ve ödemeler için son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda dijital rubleyi 15 bankayla test ediyoruz. Gerçek müşterilerle ise sınırlı miktarlarda 1 Nisan 2023 gibi çalışmaya başlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle dolar ve avro kullanımının azaldığını anlatan Nabiullina, “Alıştığımız para birimleri, rezerv para birimleri dolar ve avro, dondurulma riskleri nedeniyle çok sayıda kişi için zehirli hale geldi. Bu paraları basanlar da bizim aktif bir şekilde bu paraları kullanmamızı istemiyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

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