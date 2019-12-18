Rusya, Moskova’nın batısına balistik füze yerleştirdi: 60 kilometre mesafedeki hedefler vuruldu Rusya, Moskova’nın batısına balistik füze yerleştirdi: 60 kilometre mesafedeki hedefler vuruldu Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova’nın batısında bulunan Kaluga bölgesine Yars Balistik füzesi yerleştirildiği belirtildi. Açıklamada, füzenin nükleer taşıyıcılarla birlikte silolara yerleştirildiği ifade edildi.

Haber Merkezi 18 Aralık 2019, 12:19 Son Güncelleme: 18 Aralık 2019, 13:20 İHA