Dünya Rusya, Moskovanın batısına balistik füze yerleştirdi 60 kilometre mesafedeki hedefler vuruldu
ASYA

Rusya, Moskova’nın batısına balistik füze yerleştirdi: 60 kilometre mesafedeki hedefler vuruldu

Rusya, Moskova’nın batısına balistik füze yerleştirdi: 60 kilometre mesafedeki hedefler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova’nın batısında bulunan Kaluga bölgesine Yars Balistik füzesi yerleştirildiği belirtildi. Açıklamada, füzenin nükleer taşıyıcılarla birlikte silolara yerleştirildiği ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Balistik füze yerleştirme işlemlerinin 2020 yılında da sürdürülecek.
Balistik füze yerleştirme işlemlerinin 2020 yılında da sürdürülecek.

Rusya ülkenin her noktasına balistik füze yerleştirme çalışmalarına devam ederken son olarak Moskova’nın batısına balistik füze yerleştirdi.

  • Rusya, 17 Aralık 1959 yılında kurulan Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yıl dönümü nedeniyle dün Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonunda Yars balistik füzesi fırlatırken 60 kilometre mesafedeki hedefin vurulduğu açıklanmıştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, balistik füze yerleştirme işlemlerinin 2020 yılında da sürdürüleceğini açıklarken 2021 yılına kadar askeri bölgelerin yarısına Yars Balistik Füze Sistemleri’nin yerleştirileceği belirtildi.

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