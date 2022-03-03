Dünya Rusya nükleer silah kullanacak mı? Lavrovdan yeni açıklama
AVRUPA

Rusya nükleer silah kullanacak mı? Lavrov'dan yeni açıklama

Rusya - Ukrayna savaşı sekizinci gününde sürerken, açıklamalar bugün de peş peşe geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile masada çözüm bulunacağından şüphesinin olmadığını söyledi. Nükleer silahın Rusya'nın aklında olmadığını belirten Lavrov, "NATO istediği yere istediği füzeyi koyamaz. Nükleer savaş bizim değil Batı'nın aklında olan bir şey" ifadelerini kullandı. Ayrıca Lavrov, "Biz müzakerelere hazırız. Ancak operasyona devam edeceğiz. Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapının kalmasına izin veremeyiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya nükleer silah kullanacak mı? Lavrovdan yeni açıklama
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının sekizinci gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan altı saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı. Bugün gerçekleşmesi gereken ikinci görüşme öncesi açıklamalar peş peşe geliyor.

'Çözüm bulunacağından şüphem yok'

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dikkat çeken Açıklamalarda bulunan Lavrov, şunları söyledi: "Elbette bir çözüm bulunacak, bundan şüphem yok. İçinde bulunduğumuz koşullar müzakere ediliyor. Ukrayna tarafı henüz ulaşamadı ancak bu yapılacak. Çözüm bulunacağından şüphem yok. Karşılıklı çıkarları gözeterek bir sonuca varacağız. Ukrayna müzakereleri ertelemek için bahane üretiyor.

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'NATO istediği yere füze koyamaz'

3. Dünya Savaşı sadece nükleerle yapılabilir. Batılı politikacılar nükleer silah ve nükleer savaştan bahsediyor. Nükleer savaş olasılığı Rusya tarafından değil, NATO ve Ukrayna tarafından yürütülüyor. Bize karşı savaşmayı istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler.

(Tepkilere ilişkin soruya yanıt) Siz alıntı yapmak istediniz herhalde önünüzdeki kağıttan, kısa bir soru. Ben arkada ne düşünce var onu yorumlayabilecek durumda değilim ama eğer siz dikkat ettiyseniz Avrupa, her türlü şekilde kitle iletişim araçlarının önünü kesmeye, Rusya'dan haberleri kesmeye çalışıyor. Gerçek katiller onlar bunu bilin.

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