Rusya nükleer silah kullanacak mı? Lavrov'dan yeni açıklama

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının sekizinci gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan altı saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı. Bugün gerçekleşmesi gereken ikinci görüşme öncesi açıklamalar peş peşe geliyor.

'Çözüm bulunacağından şüphem yok'

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dikkat çeken Açıklamalarda bulunan Lavrov, şunları söyledi: "Elbette bir çözüm bulunacak, bundan şüphem yok. İçinde bulunduğumuz koşullar müzakere ediliyor. Ukrayna tarafı henüz ulaşamadı ancak bu yapılacak. Çözüm bulunacağından şüphem yok. Karşılıklı çıkarları gözeterek bir sonuca varacağız. Ukrayna müzakereleri ertelemek için bahane üretiyor.

OYNAT 00:24 Savaşın ortasındaki Kiev’de dükkanlar korumasız olsa da yağma yaşanmıyor Yeni Şafak, Rusya'nın kuşatmasındaki Ukrayna'dan bildirmeye devam ediyor. Başkent Kiev'de, dükkanların birçoğu günlerdir kapalı. Ancak buna rağmen market ve dükkanlarda, cam hariç koruma olmamasına rağmen yağmaların yaşanmaması dikkat çekiyor. Kiev'deki bir yer altı geçidini, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz görüntüledi. BiP'te paylaş

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'NATO istediği yere füze koyamaz'

3. Dünya Savaşı sadece nükleerle yapılabilir. Batılı politikacılar nükleer silah ve nükleer savaştan bahsediyor. Nükleer savaş olasılığı Rusya tarafından değil, NATO ve Ukrayna tarafından yürütülüyor. Bize karşı savaşmayı istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler.

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(Tepkilere ilişkin soruya yanıt) Siz alıntı yapmak istediniz herhalde önünüzdeki kağıttan, kısa bir soru. Ben arkada ne düşünce var onu yorumlayabilecek durumda değilim ama eğer siz dikkat ettiyseniz Avrupa, her türlü şekilde kitle iletişim araçlarının önünü kesmeye, Rusya'dan haberleri kesmeye çalışıyor. Gerçek katiller onlar bunu bilin.

DÜNYA İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

(Zelenski'nin milliyetçi olduğuna inanıyor musunuz?) Zelenski şu anda ancak Neo Nazilerin olduğu bir toplumu yönetiyor. Burada açık açık gösteriler yapıyorlar. Zelenski, o gösteriler için kendi muhafız alayından güvenlik almasını istiyor. Bunları eğitiyorlar. Nasıl suikastlar yapılır bunları öğretiyorlar. Zelenski dedesinin çarpıştığını söyledi (Nazilere karşı) ama bakın nasıl yasalara imza atıyor. Sanki Ukrayna'daki Rus halkının başkanı değilmiş gibi davranıyor. Rus dilini yasaklıyor, günlük kullanımda Rusça'nın kullanımını yasaklıyor.

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