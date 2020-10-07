Rusya onu konuşuyor: Temizlik görevlisi kadın şans eseri belediye başkanı seçildi Rusya'da Povalikhino kasabasındaki belediye binasında temizlik görevlisi olarak çalışan ve belediye başkanlık seçimine iki aday gösterilmesi zorunluluğu nedeniyle adı aday listesine yazılan Marina Udgodskaya belediye başkanı seçildi. Seçim sonucu kasabada şaşkınlığa neden oldu.

Haber Merkezi 07 Ekim 2020, 11:47 Son Güncelleme: 07 Ekim 2020, 11:50 DHA