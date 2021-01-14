Dünya Rusya Orta Afrika Cumhuriyetine hava desteği vermek istiyor
AFRİKA

Rusya Orta Afrika Cumhuriyeti'ne hava desteği vermek istiyor

Rusya, ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı destek vermek amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti yetkilileriyle hava sahasını kullanmak için görüşmeler yapıyor. Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler (CPC) koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui’yi ele geçirmek için saldırı başlatmıştı.

Haber Merkezi AA
Ülkede 2012'de başlayan iç çatışmalardan bu yana imzalanan barış anlaşmalarına rağmen Bangui dahil birçok kentte güvenlik tam olarak sağlanamadı.
Ülkede 2012'de başlayan iç çatışmalardan bu yana imzalanan barış anlaşmalarına rağmen Bangui dahil birçok kentte güvenlik tam olarak sağlanamadı.

Rusya, ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı destek vermek amacıyla Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) yetkilileriyle hava sahasını kullanmak için görüşmeler yapıyor.

Ulusal basında çıkan haberlerde, güvenlik sorunları yaşanan ülkeye, isyancılara karşı hava desteği vermek hedefiyle Rus yetkililerinin, Rusya'nın askeri uçaklarına izin verilmesi yönünde OAC yetkilileriyle görüştüğü belirtildi.

OAC hükümeti ise konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

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İsyancılar başkenti ele geçirmek için saldırı başlattı

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler (CPC) koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui’yi ele geçirmek için saldırı başlatmıştı.

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, geçen ay ülkede düzenlenen seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya’dan ve Ruanda’dan yardım talebinde bulunmuştu. Ruanda ve Rusya, OAC’nin yardım talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker göndermişti. Rusya makamları, BM İstikrar Misyonunda (MINUSCA) görevli 14 Rus subayın dışında OAC yetkililerinin talebi üzerine ülke ordusunu eğitmek için ülkeye çok sayıda Rus askeri personelinin gönderildiğini kaydetmişti.

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OAC'deki kriz

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile 14 silahlı grup arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

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