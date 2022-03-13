Dünya Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı Dokuz ölü, 57 yaralı
AVRUPA

Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldı. Yavoriv'deki askeri üsse 30 füze ateşlendiği bildiriliyor. Üsse en az 9 kişinin öldüğü, 57 kişinin de yaralandığı açıklandı. Üstte NATO tarafından Ukraynalılara eğitim verilen Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi bulunuyordu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı
Sosyal medyada, Rus saldırısına uğrayan üsten ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 18. güne girildi.

Haftaiçi Ukrayna'nın batısındaki bazı kentlere ilk kez saldıran Rusya, Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldı.

Yavoriv'deki askeri üsse 30 füze ateşlendiği bildiriliyor.

Lviv'e bağlı bölgede NATO tarafından Ukraynalılara askeri eğitim verilen Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi bulunuyordu.

DOKUZ ÖLÜ, 57 YARALI VAR

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, NATO eğitim üssünün Ruslar tarafından hedef alındığını doğruladı ve 'terörist saldırı' ifadesini kullandı. Reznikov'un verdiği bilgiye göre, yabancı eğitimciler saldırı sırasında üsteydi.

Lviv kenti yöneticileri ise, Rus işgalcilerin 30 roket fırlattığı üste en az 9 kişinin öldüğünü, 57 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları, NATO'ya ait eğitim üssünün vurulduğu Yavoriv'de çok sayıda ambulansın olay yerinde olduğunu söylüyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, füze saldırısının ardından 19 ambulans sirenleri açık halde askeri üsten ayrıldı.

  • İlk kez bu kadar batıda bir noktayı hedef alan Rusya, aynı zamanda uluslararası bir üssü de vurmuş oldu.

Rusya’dan Ukrayna’nın batı kentlerine bombardıman
DÜNYA
Rusya’dan Ukrayna’nın batı kentlerine bombardıman

Ukrayna'da bulunan Buzzfeed muhabiri Christopher Miller, saldırının Lviv Belediye Başkanı tarafından doğrulandığını aktardı. Miller, şubat ayında Yavoriv'deki NATO üssünü ziyaret ettiğini hatırlatıp ABD'li askerlerin Ukraynalılara eğitim verdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

2007'DE KURULDU

Kısa adı IPSC olan eğitim merkezi, Ukrayna'da 2007 yılında kuruldu.

BBC, üssün kısa süre öncesine kadar yabancı askerlere ev sahipliği yaptığını bildiriyor. NATO belgelerine göre, üste özellikle Ukraynalı ve diğer ülkelerden askerlere mayın temizleme eğitimleri verildi.

  • BBC Muhabiri Myroslava Petsa, Yavoriv'deki üssün Ukrayna'daki iki IPSC merkezinden biri olduğunu yazdı. Petsa ayrıca, vurulan üssün NATO ve Avrupa Birliği sınırına kilometrelerce uzaklıkta olduğunu da vurguluyor.

İşgal saldırılarında 18'inci gün: Zelenskiy'den 'Şehirlerimiz haritadan silindi' itirafı
DÜNYA
İşgal saldırılarında 18'inci gün: Zelenskiy'den 'Şehirlerimiz haritadan silindi' itirafı
Miçotakis İstanbulda

Miçotakis İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
Rus ordusuna ağır darbe

Rus ordusuna ağır darbe

​160 hava aracı ve 374 tank imha edildi.
Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı

Türkiye'nin<br>en soğuk ili oldu

Türkiye'nin
en soğuk ili oldu

​Sıfırın altında 27 dereceyi gördü.

Yeni tehlike

Yeni tehlike

Profösör uyardı: Maske kuralı gevşetilince ortaya çıktı.

​Kar her yeri yıkıp geçmişti.

Meteoroloji beş günlük hava durumunu paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.