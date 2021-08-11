Dünya Rusya Savunma Bakanı Şoygu açıkladı Özbekistan ve Tacikistan sınırı Talibanın kontrolüne geçti
ASYA

Rusya Savunma Bakanı Şoygu açıkladı: Özbekistan ve Tacikistan sınırı Taliban'ın kontrolüne geçti

Amerikan ordusunun Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban ülke genelindeki ilerleyişini hızlandırırken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Taliban'ın, Afganistan'ın Özbekistan ve Tacikistan ile sınırını kontrol altına aldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu açıkladı: Özbekistan ve Tacikistan sınırı Talibanın kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, başkent Moskova bölgesindeki Solneçnogorsk kentinde düzenlenen "Anlamlar Bölgesi" forumunda Afganistan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taliban'ın Afganistan'da ilerlediğini belirten Şoygu, "Afganistan'ın Özbekistan ve Tacikistan sınırı Taliban'ın kontrolüne geçti. Taliban Kunduz vilayetini ele geçirdi. Kunduz, oldukça büyük ve ciddi bir merkez." dedi.

Afganistan'da uyuşturucu kaçakçıları ve teröristlerin Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan üzerinden Rusya'ya sızması gibi tehditlerin olduğuna dikkati çeken Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin buna karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Şoygu, "Taliban liderleri, sınırı geçerek bölgelere saldırma yönünde herhangi bir yıkıcı girişimde bulunmayacağını söylese de Tacikistan ve Özbekistan askeri güçlerinin olası provokasyonlara hazırlıklı olması bizim için aşırı derecede önemlidir. Elbette, bunun için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan askerlerinin Afganistan sınırının yakınlarında ortak tatbikat yaptığına dikkati çeken Şoygu, bu tür tatbikatları sürekli düzenleyeceklerini aktardı.

Şoygu, Rusya'nın kendi üslerini Tacikistan ve Kırgızistan'da bulundurduğunu anımsattı.

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