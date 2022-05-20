Dünya Rusya Savunma Bakanı Şoygu Kiev rejimi kısa vadeli kazanımları büyük göstermeye çalışıyor
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Kiev rejimi kısa vadeli kazanımları büyük göstermeye çalışıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında bugüne kadar 1908 Ukraynalı askerin silah bıraktığını bildirdi. Şoygu, bakanlık üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Kiev rejimi kısa vadeli kazanımları büyük göstermeye çalışıyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Rus ordusunun ayrılıkçı güçler ile Donbas bölgesindeki kontrolü genişlettiğini belirten Şoygu, sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin "Kiev güçlerinden tamamen kurtarılmasına" az kaldığını anlattı.

Ukrayna askerlerinin şehirlerdeki sivilleri bırakmayarak "canlı kalkan" olarak kullandığını savunan Şoygu, "Sahada yenilgiye uğrayan Kiev rejimi, bazı alanlarda en azından kısa vadeli başarılar elde etmeye ve bunları büyük başarı olarak göstermeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Mariupol'de Rus ordusunun kuşattığı Azovstal Fabrikası'ndaki duruma ilişkin de bilgi veren Şoygu, "Fabrika sahasından Ukraynalı milliyetçiler tarafından tutulan siviller tahliye edildi. 85'i kadın, 47'si çocuk olmak üzere 177 sivil kurtarıldı. Hepsine tıbbi ve psikolojik destek verildi. Etrafı çevrilen fabrikadaki milliyetçiler teslim olmaya başladı. Şu ana kadar 1908 kişi silah bıraktı. Ondan önce ise 1387 Ukrayna denizcisinin silah bıraktığını hatırlatırım." diye konuştu.

Şoygu, Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden bugüne kadar Rusya'ya 1 milyon 377 bin kişinin tahliye edildiği söyledi.

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Rusya'nın Batı sınırlarındaki askeri tehdidin büyüdüğünü aktaran Şoygu, burada son sekiz yılda ABD ve Avrupa'nın stratejik bombardıman uçaklarının uçuşlarının15 kat arttığını dile getirdi. Şoygu, ABD gemilerinin güdümlü füzelerinin de Baltık Denizi’ne geliş gidişlerinin sistematik hale geldiğini kaydetti.

Aynı zamanda ABD ve NATO'nun Rusya sınırları yakınında muharebe hazırlıklarını arttırdığını dile getiren Şoygu, NATO'nun askeri tatbikatlarının yanı sıra Finlandiya ve İsveç'in de NATO üyeliğine başvurduğunu hatırlattı.

Sergey Şoygu, sözlerini, "Bu suretle, Batı askeri bölgesinin sorumluluk alanında tansiyon yükseliyor. Uygun karşı önlemler alıyoruz. Bu şartlarda birliklerin muharebe kompozisyonunu aktif olarak mükemmelleştiriyoruz. Yıl sonuna kadar Batı askeri bölgesinde 12 yeni askeri birlik oluşturulacak." diye tamamladı.

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