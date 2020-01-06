Dünya Türkiye, Rusya ve İran güvenlik yetkilileri, Orta Doğu ve Libyayı görüştü
ORTADOĞU

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü

Türkiye, Rusya ve İran güvenlik yetkilileri, Orta Doğu ve Libya’yı görüştü

Türkiye, Rusya ve İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen telefon diplomasisinde, Libya ve Orta Doğu’daki gerginliği azaltmaya yönelik adımlar değerlendirildi.

Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan telefonda görüştü.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan telefonda görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın telefonda görüştüğü belirtildi.

  • Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durumun ele alındığı görüşmede, bölgedeki kriz durumlarının çözümü ve gerginliğin azaltılması için atılabilecek ortak adımların değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada Şoygu'nun, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile de telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, Orta Doğu’da gerginliğin artmasını önlemeye yönelik adımları istişare ettiği bildirildi.

Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin cenaze töreni
FOTOĞRAF 9
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Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi, İran'ın Kirman kentinde defnedilecek.
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Süleymani'ni öldürülmesi <br> <br> ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
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Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor. ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
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Kasım Süleymani için İran’ın Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenlendi.
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Binlerce kişi sokaklara dökülerek, ‘ABD’ye ölüm’ sloganları attı ve intikam için bağırdı.
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Kasım Süleymani için İran’ın Ahvaz kentinde cenaze töreni düzenlendi.
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Süleymani'nin cenazesi, İran'ın Meşhed kentindeki tören sonrası başkent Tahran’a götürüldü.Cenaze töreni öncesi İran dini lideri Ali Hamaney, Süleymani’nin cenazesinin başında dua etti.
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Kasım Süleymani'nin naaşı yarın memleketi Kirman'da toprağa verilecek.
Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin cenaze töreni
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İnkılab Meydanındaki cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.


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