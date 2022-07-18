Dünya Rusya Savunma Bakanı Şoygudan Ukrayna füzelerini vurun emri
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan Ukrayna füzelerini 'vurun' emri

Ukrayna’ya başlatılan saldırılar sürerken, Rusya’dan yeni bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin "Doğu" askeri birliğine, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını yüksek hassasiyetli silahla vurma talimatı verdi.

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Haber Merkezi AA
​Rusya Savunma Bakanı Şoygudan Ukrayna füzelerini vurun emri
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Doğu" Rus askeri birliğini denetledi.

Şoygu, bu birliğin saldırı yeteneklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, birlik komutanına, Ukrayna ordusunun uzun menzilli roketatar ve topçularını yüksek hassasiyetli silahlarla vurma talimatını verdi.

Bakan Şoygu, geçen hafta Ukrayna'daki savaşta yer alan "Güney" ve "Merkez" Rus askeri birliklerini denetlemiş ve birliklerin askeri eylemlerini ileride artırma yönünde talimat vermişti.

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