Rusya Savunma Bakanlığı: ABD askerleri Haseke'de halka ateş açtı Rusya Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Suriye'nin Haseke bölgesinde halka ateş açtığını savundu. ABD konvoyunun rotadan çıktığını ileri süren Rus yetkililer, "ABD askerleri ve yerli halk arasında çatışma yaşandı. Bir anda, Amerikan askerleri ateş açtı. Bunun sonucunda 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti ve bir sivil de yaralandı." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 13 Şubat 2020, 11:04 Son Güncelleme: 13 Şubat 2020, 12:11 AA