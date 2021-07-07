Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz’e giren İspanyol gemisini izlemeye aldı.

Tayland'da bir filin yaptığı resim 5 bin 500 dolara satıldı

Tayland'da bir filin yaptığı resim 5 bin 500 dolara satıldı. Filin resmi Maetang Fil Kampı için bir etkinlikte 5 bin 500 dolara alıcı buldu. Tablo 9 yaşındaki fil Nong Thanwa ve arkaaşı Dumbo'nun bir silüetini gösteriyor. Fil Nong'un resmi gövdesini kullanarak çizdiği görülüyor