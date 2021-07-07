Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Karadenize giren İspanyol gemisini izlemeye aldı
ASYA

Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz’e giren İspanyol gemisini izlemeye aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e giren İspanyol “Rayo” adlı karakol gemisinin izlemeye alındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz’e giren İspanyol gemisini izlemeye aldı
Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz’e giren İspanyol gemisini izlemeye aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e giren İspanyol “Rayo” adlı karakol gemisinin izlemeye alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İspanyol donanmasına ait geminin, “Sea Breeze 2021” tatbikatı kapsamında bugün Karadeniz’e girdiği belirtildi.

GEMİ İZLEMEYE ALINDI

Açıklamada, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasının, Rayo karakol gemisinin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.

ABD ve Ukrayna’nın ev sahipliği yaptığı ve çoğunluğu NATO üyesi ülkelerin katıldığı "Sea Breeze 2021” 28 Haziran’da başlamıştı. Tatbikata, NATO üyesi 30’dan fazla ülke katılıyor.

10 Temmuz’a kadar devam edecek tatbikatta, 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı ve 18 özel özel kuvvetlerden oluşan grup katılıyor.

Söz konusu tatbikat, 1997’den bu yana düzenleniyor.

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