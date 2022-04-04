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Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Ukraynada gün içinde 17 askeri altyapı unsuru imha edildi
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gün içinde 17 askeri altyapı unsuru imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna ordusuna ait 17 askeri altyapı unsurunun gün içinde imha edildiğini söyledi. Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırı düzenlemeye devam ettiğini söyleyen sözcü Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 17 askeri altyapı unsuru imha edildi" dedi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynada gün içinde 17 askeri altyapı unsuru imha edildi
İgor Konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusu ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

"17 ASKERİ ALTYAPI UNSURU İMHA EDİLDİ"

  • Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırı düzenlemeye devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 17 askeri altyapı unsuru imha edildi" dedi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 91 helikopter, 394 insansız hava aracı, 226 hava savunma füze sistemi, 1948 tank ve zırhlı araç, 212 çok namlulu roketatar, 838 obüs ve havan topu ve 1842 özel askeri araç vuruldu" ifadelerini kullandı.

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