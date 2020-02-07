Dünya Rusya Savunma Bakanlığından kan donduran açıklama Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu
ORTADOĞU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kan donduran açıklama: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 172 yolcu bulunan yolcu uçağının, Suriye Hava Savunma Sistemi tarafından vurulmak üzereyken Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Hmeymim Üssü/Arşiv
Hmeymim Üssü/Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’in Suriye’deki hava saldırıları nedeniyle bir yolcu uçağının tehlikeye girdiğini ve Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını bildirdi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI NEDENİYLE UÇAK TEHLİKEYE GİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 6 Şubat gecesi Şam’a hava saldırısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

  • Şam havalimanı yakınlarına yapılan saldırılarda, 172 kişiyi taşıyan Airbus-320 model yolcu uçağının da tehlikeye girdiğini anlatan Konaşenkov, “İsrail’in saldırıları nedeniyle yolcu uçağı Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptı” dedi.

İsrail’in saldırılarını Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, “İsrail ordusunun, Suriye füzelerini engellemek için yolcu uçaklarını kalkan olarak kullanması İsrail Hava Kuvvetleri’nin yaygın bir uygulaması haline geldi.” diye konuştu.

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