Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya Savunma Bakanlığının araştırma enstitüsünde yangın İki ölü 30 yaralı
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanlığı'nın araştırma enstitüsünde yangın: İki ölü 30 yaralı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Tver kentindeki araştırma enstitüsünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Bölge yetkilisinin yaptığı açıklamada, binadaki elektrik hatlarının çok eski olduğunu ve yüksek ihtimalle yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini belirtti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
​Rusya Savunma Bakanlığının araştırma enstitüsünde yangın: İki ölü çok sayıda yaralı
Arşiv

Tver kentinde Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Havacılık ve Uzay Savunma Birlikleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde saat 11.08'de yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ambulans gönderildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre binadan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, 30 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yangının başlamasıyla birlikte bazı kişilerin camlardan atlayarak yaralandığı, şu anda binadaki tüm kişilerin tahliye edildiği öğrenildi.

"Elektrik hatları çok eski"

Yaklaşık bin metrekarelik alan üzerine kurulu binanın bir kısmı tamamen çöktü. Acil Durumlar Bakanlığı'nın Tver Bölge yetkililerinden biri Rus medyasına yaptığı açıklamada, binadaki elektrik hatlarının çok eski olduğunu ve yüksek ihtimalle yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini belirtti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Kiev'de hayat normale dönüyor: Barikatlar kaldırılıyor
DÜNYA
Kiev'de hayat normale dönüyor: Barikatlar kaldırılıyor

Rusya üç Baltık ülkesinin başkonsolosluk ve konsolosluklarını kapattı
DÜNYA
Rusya üç Baltık ülkesinin başkonsolosluk ve konsolosluklarını kapattı

Rusya: Donetsk bölgesinde havada Toçka-U füzesini vurduk
DÜNYA
Rusya: Donetsk bölgesinde havada Toçka-U füzesini vurduk
Berber koltuğunda korkunç cinayet

Berber koltuğunda korkunç cinayet

​Oğlu öldürülmesin diye para vermiş.
30 yıllık gelenek

30 yıllık gelenek

Köyde tek iftar sofrası kuruluyor.
İngiltereden Rusyaya yeni yaptırım kararı

MİT'ten nokta operasyon

MİT'ten nokta operasyon

​Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatına önemli mesaj.

​İlk bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

​Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı.

​Evdeki 3 milyon TL'yi çalan hırsız tanıdık çıktı.

İlk Türk astronotun uzaya gideceği tarih belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.