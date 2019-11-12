Dünya Rusya semalarında hareketlilik Su-25 tipi savaş uçakları tatbikatta kullanıldı
ASYA

Rusya semalarında hareketlilik: Su-25 tipi savaş uçakları tatbikatta kullanıldı

Rusya semalarında hareketlilik: Su-25 tipi savaş uçakları tatbikatta kullanıldı

ABD’ye ait keşif uçakları Rusya’nın güneyinde uçuşu gerçekleştirirken Rusya da kendi uçaklarıyla atış talimleri yaptı.

Haber Merkezi İHA
Rusya'ya ait SU-25 tipi savaş uçağı.
Rusya'ya ait SU-25 tipi savaş uçağı.

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait RQ-4B Global Hawk yüksek irtifalı insansız hava araçları (İHA), önceki gün Rusya ve Karadeniz semalarında uçuş gerçekleştirdi.

  • İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Sigonella hava üssünden kalkan 11-2048 kuyruk numaralı RQ-4B Global Hawk insansız hava aracı önce Kırım semalarında uçuş gerçekleştirdi.

RQ-4B Global Hawk yüksek irtifalı insansız hava araçları (İHA).

Ardından Kerç Boğazı üzerinden Krasnodar hattı boyunca Soçi’ye inen Amerikan uçağı, Karadeniz üzerinden aynı yönde dönüş yaptı. ABD’ye ait İHA aynı güzergahta 7 saat içerisinde 5 tur gerçekleştirdi.

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SU-25 tipi savaş uçağı tatbikat gerçekleşti

ABD’nin keşif uçuşunun ardından Rusya tatbikat yaptı
ABD’ye ait İHA’nın Rusya’nın güneyinde gerçekleştirdiği uçuşun ardından Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait SU-25 tipi yeni nesil savaş uçağı bölgede dün atış talimleri yaptı.

SU-25 tipi uçak kullanıldı.
  • Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın güneyinde bulunan Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı SU-25 tipi savaş uçaklarının tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının pilotların manevra kabiliyetlerini geliştirmek ve zorlu hava koşullarında hedefleri imha edebilmek olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada pilotların uçaklarla 20 atış gerçekleştirerek hedefleri tam isabetle vurduğu ifade edildi.

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