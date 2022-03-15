Rusya sivillere saldırıyor: Kiev'deki 144 daireli apartmana top mermisi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminde 19. gün geride kalırken, istediği sonuca ulaşamayan Rus güçleri, uyguladığı şiddetin dozajını artırarak sivil yerleşim yerlerini vurmaya başladı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Telegram hesabından, Rusya’nın Kiev’de bir apartmanı top atışıyla hedef aldığını açıkladı. Saldırı sonucu 144 daireden oluşan 9 katlı apartmanda yangın çıktı, çevresindeki yapılarında da camları kırıldı.

HARABEYE DÖNDÜ

Rusların düzenlediği saldırıda, top mermisi Kiev’in Obolonskiy semtinde yer alan apartmanı harabeye çevirdi. Kurtarma ekipleri apartmandaki 63 kişiyi tahliye ederken, 2 kişinin cesedine ulaştı. Binadaki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Evleri vurulan ve yakınlarını kaybeden Ukraynalılar göz yaşlarına hakim olamadı. Ev sahipleri, yangının söndürülmesi sonrası binaya girerek arda kalan eşyalarından sağlam olanları kurtarmaya çalıştı.

300 KİŞİ YAŞIYORDU

Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan Ukrayna Milletvekili Oleksii Honcharenko, Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce bu apartmanda yaklaşık 300 kişinin yaşadığını ifade etti. “Sadece iki kişi hayatını kaybetti ama bu sadece iki insan değil, iki kişi hayattan koparıldı” ifadelerini kullanan Honcharenko, saldırıya uğrayan apartmanın sivil yerleşim yeri olduğuna dikkat çekti.

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Antonov uçak fabrikası vuruldu

Ukrayna’nın askeri tesislerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştıran Rus birlikleri, Kiev’deki Antonov fabrikasını vurdu. Kiev Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İşgalciler, Kiev’de bulunan çok katlı bir binayı ve Antonov fabrikasını hedef aldı. Bombalamanın yapıldığı yerde itfaiye ekipleri, sağlıkçılar ve diğer ekipler olaya müdahale ediyor” denildi.

100 bin yetim mahsur kaldı

Rusya’nın Ukrayna’da işgal girişimi sürerken, İngiliz Daily Mail’in haberine göre, ülkede yaşayan 100 binden fazla yetim tahliye olmayı bekliyor. Kiev’deki bir yurtta 1 yatakta 6 çocuğun kaldığı belirtildi. Yurtlarda yemeğin ve temiz suyun neredeyse tükendiği bilgisi paylaşıldı.

Tahliyeler devam ediyor

Rus birliklerinin abluka altına almaya çalıştığı başkent Kiev’de kadın ve çocukların tahliyeleri hız kazandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, kurtarma ekipleri, kolluk kuvvetleri, doktorlar ve Ukrayna Kızılhaç Derneği gönüllülerinin Brovary bölgesindeki vatandaşları tahliye ettiklerini duyurdu.

90 çocuk can verdi

Rusya’nın Ukrayna işgali 19. güne girerken, Ukrayna hükümeti savaşta şu ana dek 90 çocuğun öldüğünü duyurdu. En fazla can kaybının Kiev bölgesiyle Harkov, Donetsk, Çernihiv, Sumy, Herson, Mikolayiv ve Jitomir’de yaşandığı belirtildi.

OYNAT 00:51 Rusya, Ukrayna'da doğum hastanesini vurdu Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerine ve bir doğum hastanesine yönelik saldırı düzenledi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 120 kilometre mesafede yer alan Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerini ve bir doğum hastanesini hedef aldı. Rusya tarafından düzenlenen saldırıda doğum hastanesinin camları kırılarak hasar görürken, Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yayınladığı görüntülü açıklamada Suhomlin, 'Biraz önce sivil yerleşim yerleri ve hastaneler vuruldu. Hastanenin camları ve kapıları zarar gördü. Olayda ölen ve yaralananların sayısı netleştiriliyor. Olay yerinde ekipler çalışıyor. Rahat bir gece olmayacak' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 18 Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında sivillerin çatışmalardan zarar görmemesi adına Rusya ve Ukrayna taraflarının üzerinde anlaştığı tahliye koridorlarından ölüm haberleri geliyor. Tahliyelerin yapıldığı başkent Kiev’de kadın ve çocuklardan oluşan siviller, Baryşiv ilçesi Peremoga köyü yakınlarında Ruslar tarafından saldırıya uğradı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, \"11 Mart’ta Peremoga Köyü’nden, Gostroluchya köyüne doğru yapılan tahliye sırasında işgalciler kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu\" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, sivillerin kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılırken bölgeye bir saldırı gerçekleştiği ve bu tahliye koridorunun anlaşmalı bir tahliye koridoru olmadığını vurgulayan Bakanlık, \"İnsanların kendi başlarına kaçmaya başladı ve bu nedenle anlaşmalı olmayan tahliye koridorundan sivillerin tahliyesine başlandı. Bu çok tehlikeli çünkü işgalciler sivilleri yok ediyor. Bu 16 günlük süreçte bu tür askeri suçların örnekleri de çoktur\" dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada bugün gerçekleşen tahliyelerden bahsederek, “Mariupol-Zaporijya, Polonya- Zaporijya, Volnovakha-Pokrovsk, Energodar- Zaporijya, İzum-Lozovaya, Bucha- Kiev, Mikuliçin-Kiev, Makariv-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında bazı tahliyeler gerçekleşti. Sivillerin tahliyesi için açılan 12 Yeşil koridordan 9’unda tahliyeler yapıldı. Bucha kentinde tahliyeler sorunsuz gerçekleşti. Neredeyse bin kişinin kentten tahliyesi tamamlandı. Kiev’de sivillerin tahliyesi kısmen gerçekleşti” dedi. Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sivillerin tahliyesi sırasında Rus saldırıları sonucu 7 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "11 Mart'ta Peremoga Köyü'nden, Gostroluchya köyüne doğru yapılan tahliye sırasında işgalciler kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu" ifadeleri kullanıldı. BiP'te paylaş

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