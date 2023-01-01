Rusya: Ukrayna halkına karşı değil suçlu milliyetçi rejime karşı savaşıyoruz

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Rus Başkonsolosluğu
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bugün gösterimi yapılan gazeteci Andrey Medvedev’in hazırladığı Kurtuluş Belgeseli'nde Donbas bölgesinde 2014’ten itibaren yaşananlar ele alındı.
Ukrayna’ya barışın gelmesi için ne gerekli? Kiev’deki rejimin ve onun Batılı destekçi ve sponsorları, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekatının amacını; Ukrayna’nın devlet olarak yok edilmesi, ülkenin Ukraynalılardan arındırılması ve zorunlu ‘Ruslaştırma’ gibi göstermeye çalışıyor. Halbuki durum kesinlikle böyle değil, Rusya’nın hiçbir zaman böyle bir açıklaması olmadı. Şunun anlaşılması çok önemli; Biz Ukrayna halkına karşı değil, 2014 yılından itibaren Batı tarafından desteklenen Anayasa karşıtı darbe sonucunda iktidara gelen ve Ukrayna’nın Rus ve Rusya ile ilgili her şeyden arındırılması ve Nazi destekçilerinin kahramanlaştırılması rotasını deklare eden suçlu milliyetçi rejimine karşı savaşıyoruz.”