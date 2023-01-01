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Dünya
Rusya: Ukrayna halkına karşı değil suçlu milliyetçi rejime karşı savaşıyoruz
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Ukrayna’nın Batı’nın paralı askerine dönüştüğünü vurgulayarak Rusya’nın Ukrayna halkına karşı değil onun suçlu milliyetçi rejimine karşı savaştığını belirtti.
18:03 . 17/01/2023 Salı
DHA
Rus Başkonsolosluğu

Rus Başkonsolosluğu

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda bugün gösterimi yapılan gazeteci Andrey Medvedev’in hazırladığı Kurtuluş Belgeseli'nde Donbas bölgesinde 2014’ten itibaren yaşananlar ele alındı.

UKRAYNA BATININ PARALI ASKERİNE DÖNÜŞTÜ

Bölgede yaşayan ve Rusça konuşan sivil halkın Ukrayna güçleri tarafından 8 senedir yapılan zulmü anlattığı belgesel gösterimi sonrasında basından gelen soruları yanıtlayan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov,
“Rusya düşmanlığına odaklanan politikasıyla Batı'nın açık kışkırtması ve desteği neticesinde Ukrayna, fiilen Batının paralı askeri bir şirketine dönüştü”
dedi. Minsk Anlaşmasına sonuna kadar uyduklarını ancak Rusya’nın güvenliğinin tehdit edilmesi ve bölgedeki sivil halkın yaşadığı zulüm nedeniyle mevcut özel askeri harekâtın başlatılmasının zorunlu hale geldiğini belirten Buravov sözlerine şöyle devam etti;“(Batı tarafından) Ukrayna’ya para ödeniyor, silah teslimatı yapılıyor ve istihbarat bilgileri veriliyor, nereye ateş edeceği ve saldıracağı söyleniyor. Bunların ıstırabını çeken ise başkalarının amaçları uğruna savaşmak mecburiyetinde kalan kardeş Ukrayna halkıdır.

"UKRAYNA HALKINA KARŞI DEĞİL SUÇLU MİLLİYETÇİ REJİME KARŞI SAVAŞYIORUZ

Ukrayna’ya barışın gelmesi için ne gerekli? Kiev’deki rejimin ve onun Batılı destekçi ve sponsorları, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekatının amacını; Ukrayna’nın devlet olarak yok edilmesi, ülkenin Ukraynalılardan arındırılması ve zorunlu ‘Ruslaştırma’ gibi göstermeye çalışıyor. Halbuki durum kesinlikle böyle değil, Rusya’nın hiçbir zaman böyle bir açıklaması olmadı. Şunun anlaşılması çok önemli; Biz Ukrayna halkına karşı değil, 2014 yılından itibaren Batı tarafından desteklenen Anayasa karşıtı darbe sonucunda iktidara gelen ve Ukrayna’nın Rus ve Rusya ile ilgili her şeyden arındırılması ve Nazi destekçilerinin kahramanlaştırılması rotasını deklare eden suçlu milliyetçi rejimine karşı savaşıyoruz.”  

#Rusya
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#savaş
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