Rusya-Ukrayna müzakerelerinde beşinci tur sona erdi: Ukrayna'dan umut ışığı

Rusya'nın Donetsk’te sivil yerleşimleri vurduğu anlar bir kafenin kamerasına yansıdı

Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan Donetsk kentinde sivil yerleşimleri hedef aldı.



Şehrin merkezine düşen bomba çok sayıda yerleşim yerine zarar verirken, bombanın düşme anı olay yerine yakın bir kafedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Patlamanın ardından kafenin camları parçalanırken, içeride bulunan vatandaşlar da yaralandı.



Panikle sağa sola kaçan vatandaşların kafenin içinde saklanabilecekleri bir alan aradıkları görüldü.