Sevkiyat buradan gerçekleşiyor: Sınırdaki gizli havalimanı

Rusya Ukrayna savaşı 14. gününde. Tüm dünyanun yaptırımlara boğduğu Rusya'ya karşı savaş veren Ukrayna'ya Avrupa ülkelerinden yardım geliyor. CNN'în iddiasına göre Batılı ülkeler silah sevkiyatı için Ukrayna sınırında bilinmeyen bir havaalanı kullanıyor.

YERİ GİZLİ TUTULUYOR

Amerikan CNN kanalının, üst düzey bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in geçen hafta Ukrayna sınırında ziyaret ettiği adı duyulmamış havalimanı, Ukrayna’ya gönderilen silah sevkiyatının merkez üssü oldu. Milley’in söz konusu havaalanında askerler ve personelle bir araya geldiği, sevkiyat faaliyetlerini yerinde izlediği belirtilirken, günde birkaç uçuşun yapıldığı havalimanının maksimum kapasitede çalıştığı, Ukrayna’ya günde 17 uçuş gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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RUSLAR VURABİLİR

Havalimanının bulunduğu yer gizli tutulurken, ABD’li yetkili, şu ana kadar sınırdaki havaalanı yakınlarına veya silah sevkiyatlarına bir Rus saldırısı yapılmadığını ancak Rusların Ukrayna sınırına giren silah sevkiyatlarını yakın zamanda vurmaya başlayabileceği endişesi taşıdıklarını dile getirdi.