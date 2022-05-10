Dünya Putinin görüntüsü Zafer Gününe damga vurdu
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Putin'in görüntüsü Zafer Günü'ne damga vurdu

Hakkında Parkinson ve kanser ile mücadele ettiği iddiaları ortaya atılan Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in, zafer günü kutlamalarında bacaklarını battaniye ile gizlemesi hakkında hastalık iddialarını güçlendirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya-Ukrayna savaşı son durum: ​Zafer Gününde dikkat çeken görüntü: Putin bacaklarını gizledi
Rusya lideri Putin Zafer Günü'nde konuşma yaptı.

Kızıl Meydan'da kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü'ne Putin'in bacağına örttüğü battaniyeli görüntüsü damga vurdu. Rus liderin hasta olduğu iddialarını güçlendiren görüntünün yanı sıra, yüzündeki şişkinlik de dikkat çekti. Vladimir Putin'in kanser olduğu ve ameliyat için gün saydığı belirtiliyor.

Yüzü de aşırı derecede şişkindi

Ukrayna'daki gelişmeleri takip etmek için Ukrayna'da bulunan gazeteci John Sweeney, tören sırasında Putin'in aşırı derece güçsüz göründüğünü, yüzünün ise aşırı derece şişkin olduğunu söylediği bir tweet attı.

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"Putin ayakta duramayacak kadar zayıftı"

Başka bir Twitter kullanıcısı Wallis Weaver de tören boyunca Putin'i dikkatli bir şekilde izlediğini, Putin'in ayakta duramayacak kadar zayıf, yüzünün şişik ve mutsuz göründüğünü söyledi.

Kanser hastalığı nedeniyle ameliyat olacağı da iddia ediliyor

Rusya'da bir Telegram grubunda geçen ay yapılan açıklamada Putin'inin kısa süre içinde kanser hastalığı nedeniyle ameliyat olacağı ve bir süre ortalıkta görünmeyeceği iddia edildi.


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