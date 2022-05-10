Putin'in görüntüsü Zafer Günü'ne damga vurdu

Kızıl Meydan'da kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü'ne Putin'in bacağına örttüğü battaniyeli görüntüsü damga vurdu. Rus liderin hasta olduğu iddialarını güçlendiren görüntünün yanı sıra, yüzündeki şişkinlik de dikkat çekti. Vladimir Putin'in kanser olduğu ve ameliyat için gün saydığı belirtiliyor.

Yüzü de aşırı derecede şişkindi

Ukrayna'daki gelişmeleri takip etmek için Ukrayna'da bulunan gazeteci John Sweeney, tören sırasında Putin'in aşırı derece güçsüz göründüğünü, yüzünün ise aşırı derece şişkin olduğunu söylediği bir tweet attı.

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"Putin ayakta duramayacak kadar zayıftı"

Başka bir Twitter kullanıcısı Wallis Weaver de tören boyunca Putin'i dikkatli bir şekilde izlediğini, Putin'in ayakta duramayacak kadar zayıf, yüzünün şişik ve mutsuz göründüğünü söyledi.

Kanser hastalığı nedeniyle ameliyat olacağı da iddia ediliyor

Rusya'da bir Telegram grubunda geçen ay yapılan açıklamada Putin'inin kısa süre içinde kanser hastalığı nedeniyle ameliyat olacağı ve bir süre ortalıkta görünmeyeceği iddia edildi.

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