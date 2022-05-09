Dünya Zelenskiy Bu iki ordunun savaşı değil iki dünya görüşünün savaşıdır
AVRUPA

Zelenskiy: Bu iki ordunun savaşı değil iki dünya görüşünün savaşıdır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında yayınladığı mesajda, Nazizm ile mücadele eden Ukraynalıları anarak, Rusya’nın işgalini, "Bu iki ordunun savaşı değil, bu iki dünya görüşünün savaşıdır.” şeklinde değerlendirdi.

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Haber Merkezi DHA
Rusya-Ukrayna savaşı son durum: Zelenskiy: Bu iki ordunun savaşı değil iki dünya görüşünün savaşıdır
Ukrayna lideri Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zafer Günü kapsamında yayınladığı mesajında, Ukraynalı filozof Hryhorii Skovoroda’nın 'Sinsi bir düşmandan daha tehlikeli bir şey yoktur, ama sahte bir arkadaştan daha zehirli bir şey yoktur' sözlerini hatırlatarak,

  • “24 Şubat’ta sahte bir arkadaş Ukrayna’ya savaş açınca bu gerçeği anladık. Bu iki ordunun savaşı değil, bu iki dünya görüşünün savaşıdır. Skovoroda Müzesi'ni bombalayan ve füzelerinin felsefemizi yok edebileceğine inanan barbarların yürüttüğü bir savaş. Bu onları rahatsız ediyor. Onları korkutuyor. Bunun özü, kendi yollarına sahip özgür insanlar olmamızdır. Bugün bu yolda savaşıyoruz ve kimseye topraklarımızdan bir parça bile vermeyeceğiz” dedi.

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"Atalarımızın yaptıklarını asla unutmayacağız"

Bugün Nazizm’e karşı Zafer Günü’nün kutlandığını ifade eden Zelenskiy, Nazizm ile mücadele eden Ukraynalıları anarak, “8 milyondan fazla Ukraynalının öldüğü İkinci Dünya Savaşı'nda atalarımızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Her beş Ukraynalıdan biri eve dönmedi. Toplamda, savaş en az 50 milyon can aldı. ‘Tekrar edebiliriz’ demiyoruz çünkü sadece bir deli 2194 günlük savaşı tekrarlamak isteyebilir. Bugün Hitler rejiminin korkunç suçlarını tekrarlayan, Nazi felsefesini takip eden, yaptıkları her şeyi kopyalayan bir deli” ifadelerini kullandı.

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"Zafer gününde yeni bir zafer için savaşıyoruz"

Geçmişte milyonlarca Ukraynalının Nazizm'e karşı savaştığını, zorlu ve uzun bir yolculuktan geçtiğini ifade eden Zelenskiy,

“Kimseye tarihimizden tek bir parça bile vermeyeceğiz. Hitler karşıtı koalisyondaki diğer uluslarla birlikte Nazizm'e karşı galip gelen atalarımızla gurur duyuyoruz ve kimsenin bu zaferi ilhak etmesine izin vermeyeceğiz, sahiplenmesine de izin vermeyeceğiz. Nazizm'e karşı Zafer Günü’nde yeni bir zafer için savaşıyoruz.

Farklı savaşlardan geçtik, ama hepsinin sonu aynıydı. Toprağımıza mermi ve bombalar ekildi, ancak hiçbir düşman burada kök salamadı. Düşman savaş arabaları ve tanklar tarlalarımızdan geçti ama meyve vermedi. Düşman okları ve füzeleri göklerimizde uçuştu ama mavi gökyüzümüze kimse gölge düşüremeyecek. Özgür ruhumuzu bağlayacak hiçbir pranga yoktur. Özgür topraklarımızda kök salabilecek hiçbir işgalci yok. Özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci yoktur. Er ya da geç biz kazanırız” diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki yeni hedefi dünyayı şoke etti: Çiftlik ekipmanlarını çalıyorlar
FOTOĞRAF 12
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Devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir açıklama ortalığı karıştırdı.
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Ukrayna tarafından dün yapılan bir açıklamada Rus birliklerinin çiftlik ekipmanlarını çaldığı iddia edildi.
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Ukrayna'nın insan hakları şefi de Rusya'yı bir füze saldırısında tahıl deposunu hedef almakla suçladı.
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Lyudmyla Denisova, Rus güçlerinin \"Ukrayna'da kıtlığa neden olmak için kasıtlı olarak önlemler aldığını” söyledi.
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Ülkenin insan hakları ombudsmanı Lyudmyla Denisova, dünkü Facebook gönderisinde, Rus kuvvetlerinin doğu Ukrayna'da mahsulü stoklamak için kullanılan bir tahıl asansörünü imha ettiğini söyledi.
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Denisova, Rus kuvvetlerini tarım ekipmanlarını çalmakla suçladı ve ilk hırsızlık vakalarının mart ayının ortalarında kaydedildiğini söyledi.
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Denisova ayrıca, Rusya’nın Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki bir tahıl deposunu vurduğunu söyledi. Denisova, \"Rus işgal güçleri, Ukrayna'da kıtlığa neden olmak için kasıtlı olarak önlemler alıyor\" dedi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin eski sözcüsü Iuliia Mendel de, Rusya'nın Ukrayna tarım ekipmanlarına yönelik saldırılarından kaynaklanan hasarı gösteren fotoğraflar yayınladı.
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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar da, Twitter'da Rusya'yı depoyu \"kasten\" vurmakla suçlayan saldırının bir videosunu yayınladı.<br><br>Ukrayna lideri Zelenski, Telegram'da yayınladığı video konuşmasında Rus kuvvetlerinin bir depoyu tahıl, diğerini gübre ile vurduğunu söyledi.
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Zelenskiy, \"Seçtikleri hedefler, Ukrayna'ya karşı savaşın Rus ordusu için bir imha savaşı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor\" dedi. \"Tarımsal işletmelerin depolarını hedef aldılar.\"
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Ukraynalı yetkililer daha önce Rusya'yı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin şu anda işgal ettiği bölgelerde tahıl çalmakla suçlamışlardı. Kremlin yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti.<br><br>Tahıl depolama ve üretimine yönelik saldırıların, tahıl ihracatçısı olan Ukrayna sınırlarının ötesinde de etkileri var. Birleşmiş Milletler daha önce, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşının sarmal bir insani kriz yarattığı ve küresel gıda güvenliğini tehdit ettiği yönündeki endişelerini dile getirmişti.
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BM Dünya Gıda Programı direktörü Martin Frick'e göre, işgal altındaki kapalı Ukrayna limanlarında yaklaşık 4,5 milyon ton tahıl bulunuyor. Frick, \"Şu anda tahılın hiçbiri kullanılamaz. Sadece orada duruyor.\" açıklamasını yapmıştı.
Rusya'nın Ukrayna'daki yeni hedefi dünyayı şoke etti: Çiftlik ekipmanlarını çalıyorlar
Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 69'uncu güne girilirken ülkeden gelen son iddialar tüm dünyayı şoke etti. Ukrayna lideri Zelenski ve Ukraynalı üst düzey yetkililer Rus güçlerinin tahıl depolarını hedef alıp çiftlik ekipmanlarını çalmaya başladığını öne sürerek Rus ordusunun yeni hedefini açıkladı.


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Putin: Vatanımız için savaşıyoruz
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Putin: Vatanımız için savaşıyoruz

Sovyet zaferinin 77'nci yıldönümü için hazırlıklar tamamlandı. Hem başkent Moskova'daki Kızıl Meydan hem de Vladivostok kentinde 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askerî geçit töreni düzenlendi. Rus lider Vladimir Putin, Zafer Günü konuşmasında ''Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Ukrayna'da yapmamız gerekenleri yaptık, bağımsızlık için yapık. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Nato, Donbas ve Kırım’a girmek istiyordu. Ukrayna’da bağımsızlığımız için yapmamız gerekeni yaptık'' açıklamasında bulundu.
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