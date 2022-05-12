Dünya Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiyadan önemli adım Gecikmeden yapmamız gerekiyor
AVRUPA

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya'dan önemli adım: Gecikmeden yapmamız gerekiyor

Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusuna gideceğini açıkladı. Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiyadan önemli adım: Gecikmeden yapmamız gerekiyor
Arşiv

Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusuna gideceğini açıkladı. Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi

TARTIŞMALAR SONRASI FLAŞ HAMLE

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından iki İskandinav ülkesi olan Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik tartışmaları başladı. Rusya'nın sert tepkilerine rağmen iki ülke de resmi başvuruda bulunacaklarının sinyalini gönderdi.

RESMİ KARAR 15 MAYIS'TA

İsveç ise NATO'ya katılıp katılmama konusundaki resmi kararı 15 Mayıs Pazar günü açıklayacak.

İsveç ve Finlandiya'dan NATO'ya yeşil ışık: Rusya'nın endişesi giderek artıyor
DÜNYA
İsveç ve Finlandiya'dan NATO'ya yeşil ışık: Rusya'nın endişesi giderek artıyor

NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik mesajı
DÜNYA
NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik mesajı
Su tutma hazırlığı devam ediyor

Su tutma hazırlığı devam ediyor

​Ekonomiye yılda 1,9 milyar katkı sağlayacak.
Marketteki köpeğe tekme attı

Marketteki köpeğe tekme attı

Kamera kaydını izleyen genç kadının ağzı açık kaldı.
Bir devrin sonu: Artık satılmayacak

​Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor.

​Maaşlar 7 ile 8 bin liradan başlıyor

​İran sınırına duvar örme çalışmalarına hız verildi.

​İlan sitelerinde biri artırınca hepsi artırdı.

​FETÖ, sahte aday numarası ile sızmış.

​ABD'nin Florida eyaletine ilginç olay.

​İtirafçı örgüt militanı her şeyi anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.