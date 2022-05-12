Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya'dan önemli adım: Gecikmeden yapmamız gerekiyor

Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusuna gideceğini açıkladı. Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi

TARTIŞMALAR SONRASI FLAŞ HAMLE

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından iki İskandinav ülkesi olan Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik tartışmaları başladı. Rusya'nın sert tepkilerine rağmen iki ülke de resmi başvuruda bulunacaklarının sinyalini gönderdi.

RESMİ KARAR 15 MAYIS'TA

İsveç ise NATO'ya katılıp katılmama konusundaki resmi kararı 15 Mayıs Pazar günü açıklayacak.

DÜNYA İsveç ve Finlandiya'dan NATO'ya yeşil ışık: Rusya'nın endişesi giderek artıyor