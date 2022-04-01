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Dünya Ukrayna ordusu Hersonda 11 yerleşim birimini geri aldı
AVRUPA

Ukrayna ordusu Herson'da 11 yerleşim birimini geri aldı

Rus ordusunun Ukrayna'nın belli yerlerinden geri çekildiğine ilişkin haberlerin ardından Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, silahlı kuvvetlerin Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna savaşında 37nci gün: Ukrayna ordusu Hersonda 11 yerleşim birimini geri aldı
Foto/arşiv

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun kayıplar yaşaması nedeniyle başkent Kiev'i bloke edemediği ve ele geçiremediği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'da savaşan ordusunu güçlendirmeye devam ettiği ve bunun için Rusya Güney Askeri Bölgesine bağlı birlikleri savaşa dahil ettiği kaydedilen açıklamada, "Rusya, geçici olarak işgal altında bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kendi yönetimlerini kurmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun, ilerleyen günlerde Ukrayna'nın güney ve doğusundaki bölgelerde saldırıları sıklaştırabileceği ifade edildi.

Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı kaydedildi.

İzyum'da 20 bin kişi tahliye edilmeyi bekliyor

İzyum Belediyesinden yapılan açıklamada da şehirde 20 gündür insani koridorların açılmadığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edilmeyi beklediği kaydedildi.

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