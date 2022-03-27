Dünya Rusya-Ukrayna savaşı şehirleri harabeye çeviriyor Donetskteki Volnovaha bölgesi insani kriz eşiğinde
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Rusya-Ukrayna savaşı şehirleri harabeye çeviriyor: Donetsk'teki Volnovaha bölgesi insani kriz eşiğinde

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın en derin izlerinin görüldüğü Volnovaha, hayalet kente dönüştü. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in 18 bölgesinden biri olan Volnovaha, 11 Mart’tan itibaren Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donetsk’teki sözde ayrılıkçı yönetimin hakimiyetinde bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna savaşının şiddeti Donetskteki Volnovaha şehrini harabeye çevirdi
Rusya-Ukrayna savaşının şiddeti Donetsk'teki Volnovaha şehrini harabeye çevirdi.

Yaklaşık 22 bin kişinin yaşadığı Volnovaha, idari birimleri barındırması nedeniyle 24 Şubat'ta başlayan savaşın en şiddetli yaşandığı yerlerden biri oldu. Savaşın başlamasından 4 gün sonra şehir insani krizin eşiğine geldi. Savaşın birinci haftasına gelindiğinde ise şehirdeki binaların yüzde 90'ı hasar gördü.

Bombaların altyapı ve yolları tahrip etmesi nedeniyle adeta hayalet kenti andıran Volnovaha’daki evlerin neredeyse tamamı terk edilmiş durumda.

"Burada kabus yaşadık"

Çatışmalarda sağ kurtulan Volnovaha sakinlerinden Natalya Terpegoryeva, savaşta yaşadıklarını anlattı.

Çatışmalar esnasında korkunç anlar yaşadıklarını belirten Terpegoryeva, "25-26 Şubat’ta burada kabus başladı. Şehri alevler sardı. Yaşadıklarımızı anlatmak çok zor." dedi.

Halkın evlerin bodrum katlarında hayatta tutunmaya çalıştığını anlatan Terpegoryeva, şöyle devam etti:

"Komşumuzun evi yok edildi. İlk başta kendi evimizin saldırıya uğradığını düşündük. Meğerse, bomba evimize 10 metre uzaklıkta düşmüş. Evimiz, bodrum katı sarsılıyordu. Oğlumu korumaya çalıştım. Bomba seslerinden kulaklarım tıkanıyordu."

Oğlu ile birlikte buradan gitmek istediğini dile getiren Terpegoryeva, bu kentin geleceğinin olmadığını söyledi.

"Çatışmalarda kulağım işitme özelliğini kaybetti"

Aleksandr Kulişenko da Volnovaha’daki saldırılar esnasında yakınlarında bir mayının patladığını belirterek, "Patlamanın şiddetiyle bir ağaç devrildi, evin kapıları dağıldı, pencerenin camları kırıldı. Sağ kulağım işitme özelliğini kaybetti." dedi.

Geleceğinin kendisi için belirsiz olduğunu dile getiren Kulişenko, "Kaderimiz hayatta kalmamıza izin verdiyse yaşayacağız. Başka çaremiz yok." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bilgilere göre; Ukrayna'daki savaştan etkilenen yetimhanede kalan çocukların Polonya'ya tahliyesi sağlandı.<br><br>
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Ukrayna devleti, özellikle yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi hakkında diğer devletler ile yaptığı görüşmeler kapsamında Türkiye ile de temasa geçti.<br><br>
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Bu kapsamda, İçişleri, Dışişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ve Göç İdaresi ile görüşmeler yapıldı.
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Görüşmeler sonucunda Türkiye'nin yetim çocukları ve bakımlarından sorumlu kişileri kabul edeceği teyit edildi.
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Bunun üzerine yetimhanelerde bulunan çocuk ve bakımlarından sorumlu toplam 185 kişi, güvenlik nedeniyle önce Polonya'ya taliye edildi.
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185 kişilik grup, bu akşam Polonya'dan direkt uçuşla Antalya'ya getirilecek.
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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'ye getiriliyor
Ukrayna'da savaş nedeniyle tahliye edilen, yetimhanelerde kalan 185 çocuk ile bakım personeli Türkiye'ye getirilecek.
Ukrayna'da korkutan patlama: Alevler geceyi aydınlattı
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Ukrayna'da korkutan patlama: Alevler geceyi aydınlattı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu. Rus ordusunun bir yakıt deposunu vurduğu öne sürülürken, saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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