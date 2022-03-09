Dünya AB Rusyaya yeni yaptırımları onayladı
AVRUPA

AB Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı

Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus denizcilik sektörü, bazı yetkililer ve oligarklar ile 3 Belarus bankasının SWIFT'ten çıkarılmasını içeren yeni yaptırımları onayladı. Yaptırımlar, Rus denizcilik sektörü, bazı yetkililer ve oligarklar ile 3 Belarus bankasının SWIFT'ten çıkarılmasını içeriyor.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna son durum, AB Rusyaya yeni yaptırımları onayladı
AB Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı.

AB Dönem Başkanı Fransa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

  • Yeni yaptırımlara göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına rol oynayan bazı Rus yetkililer, oligarklar ve aile üyelerinin mal varlıkları dondurulacak. Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.
  • 3 Belarus bankası uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacak.
  • Kripto paraların Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı kullanılması engellenecek.
  • Bazı ürün ve teknolojilerin Rusya'ya gönderilmesi yasaklanacak.
  • Rus denizcilik sektörüne yönelik yaptırım uygulanacak.

Üç yaptırım paketi bulunuyor

AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda yaptırım uyguluyor.

Yaptırımlar kapsamında 7 Rus bankası SWIFT'ten çıkarılmış, Rusya Merkez Bankası'nın Batı ülkelerindeki rezervleri dondurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da içeren, aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu yüzlerce kişi ve onlarca Rus kurum da yaptırım listesine eklenmişti.

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