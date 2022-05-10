Dünya ABDden Ukrayna hamlesi Biden yasayı imzaladı
AVRUPA

ABD'den Ukrayna hamlesi: Biden yasayı imzaladı

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya silah verilmesini kolaylaştıracak yasayı imzaladı. ABD İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya-Ukrayna son durum: ​ABDde 1941de kullanılan yasa Ukrayna için yürürlükte
ABD Başkanı Biden

ABD Bakanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı.

Biden, Kongrenin onayını alan 2022 Ukrayna Ödünç Verme-Kiralama Yasası'nı Oval Ofis'teki imza töreni ile onayladı.

  • Burada yaptığı konuşmada Biden, "ABD, ülkelerini ve demokrasilerini Putin'in zalim savaşına karşı savunma mücadelelerinde Ukraynalıları desteklemektedir." dedi.

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1941'de kullanılmıştı

Söz konusu yasa ile Ukrayna'ya askeri ekipman gönderme ve savunma desteği verme sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

ABD 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, savaşta aktif rol almamasına rağmen İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı.

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