AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar kapıda

Soykırımın tanığı Boşnaklar: Sırpların bize yaptığını Rusya Ukrayna'ya yapıyor

Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev'in çevresindeki kentler dahil birçok şehri kuşattı. Yaşanan insanlık dramı da her geçen gün büyüyor. Boşnaklar, Avrupa'nın ortasında yıllar önce bunun çok daha kötüsüyle; katliamla karşılaşmıştı. Katliam ve soykırımın şahitleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını değerlendirdi. “Dört yıl Bosna'da savaştım, her şey aynı', 'Ukrayna halkı, bizim yaşadıklarımızı yaşıyor', 'Sırpların bize yaptığını, Rusya Ukrayna'ya yapıyor' gibi yorumlarda bulundular.