İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi durdu

Başkent Kiev'i kuşatan Rus güçleriyle ilgili İngiltere'den açıklama geldi.
İngiltere askeri istihbaratına göre, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi "tüm cephelerde büyük ölçüde" durdu.
''Minimum ilerleme kaydetti''
Rus kuvvetlerinin "ağır kayıplar verdiği ve son günlerde karada, denizde ve havada minimum ilerleme kaydettiği" aktarıldı.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna direnişi sağlam ve iyi koordine edilmiş durumda." denildi.
''Toprakların büyük bir bölümü Ukrayna'nın elinde''
Açıklamada, "Tüm büyük şehirler dahil olmak üzere toprakların büyük kısmı Ukrayna'nın elinde." ifadesi kullanıldı.