Dünya İngiltere Rusyanın Ukraynada ilerleyişi durdu
AVRUPA

İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi durdu

Rusya-Ukrayna savaşı, üç haftayı geride bıraktı. Rus güçlerinin tüm cephelerde duraksama yaşadığı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna direnişinin 'iyi koordine edildiğini' belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rusya-Ukrayna son durum: ​İngiltere: Rusyanın Ukraynada ilerleyişi durdu
Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi durdu.

Başkent Kiev'i kuşatan Rus güçleriyle ilgili İngiltere'den açıklama geldi.

İngiltere askeri istihbaratına göre, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi "tüm cephelerde büyük ölçüde" durdu.

''Minimum ilerleme kaydetti''

Rus kuvvetlerinin "ağır kayıplar verdiği ve son günlerde karada, denizde ve havada minimum ilerleme kaydettiği" aktarıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna direnişi sağlam ve iyi koordine edilmiş durumda." denildi.

''Toprakların büyük bir bölümü Ukrayna'nın elinde''

Açıklamada, "Tüm büyük şehirler dahil olmak üzere toprakların büyük kısmı Ukrayna'nın elinde." ifadesi kullanıldı.

İşgal saldırılarında 22'nci gün: ABD'den Ukrayna'ya 'eşi görülmemiş' yardım
DÜNYA
İşgal saldırılarında 22'nci gün: ABD'den Ukrayna'ya 'eşi görülmemiş' yardım

Rusya'yı köşeye sıkıştıracak ikinci hamle yolda: Yaptırım kapsamına alınabilir
EKONOMİ
Rusya'yı köşeye sıkıştıracak ikinci hamle yolda: Yaptırım kapsamına alınabilir

Harkiv’de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Harkiv’de bombaların isabet ettiği pazarda 3 kişi hayatını kaybetti
Tüm ilçe onları konuşuyordu

Tüm ilçe onları konuşuyordu

Gizli kahramanlar kameralar tarafından görüntülendi.
Çok kuvvetli olacak

'Çok kuvvetli olacak'

​İstanbullular dikkat: Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı.
En çok satan 10 model belli oldu

​Marka marka açıklandı: İkinci el otomobilin tercih edilenleri.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Putin'in savaş giderlerinin kaynağı böyle görüntülendi.​

​Ancak ürün hala raflarda ve internette satılıyor.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete sunulacak.

​Sirenler çalınca her şey daha ürkütücü oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.