Lviv meydanına 109 boş bebek arabası bırakıldı

Rusya-Ukrayna savaşında en çok siviller zarar gördü.

Bugüne kadar Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 109 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Boş bebek arabaları bırakıldı

Lviv şehrindeki Rynok Meydanı'nda o çocuklar için bir anma töreni düzenlendi.

Törende Rus saldırılarında hayatını kaybeden 109 çocuk için meydana boş bebek arabaları bırakıldı.

"Hava sahasını kapatın çocuklar ölmesin"

Katerina Babadzhanova, 11 aylık bebeğiyle bombalardan kaçtığını söyleyerek “Çocuğum ve savaş bizi Kiev'de sabah 05.00'da yakaladı. Her şeyimizi aldık ve Lviv'e geldik. Çünkü bombalar evimizden sadece birkaç kilometre uzaktaydı. Çocuklarımızı güvende tutmak zorundayız. O henüz bir bebek ve savaşta yaşamayı hak etmiyor.” ifadelerini kullandı.

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Savaşın bir an önce son bulmasını dilediğini anlatan Babadzhanova, NATO'ya çağrıda bulunarak “Lütfen hava sahasını kapatın. Çocuklar ölmesin.” dedi.

Saldırılarda 130'dan fazla çocuk yaralandı

Çocukları için endişelendiklerini ifade eden Vitalii ve Anna da yaşananların insanlık için büyük bir utanç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'dan açıklanan sayılara göre, saldırılarda 130'dan fazla çocuk da yaralandı.