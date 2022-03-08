Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Durum kontrolden çıkabilir
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Durum kontrolden çıkabilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Letonya'yı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Egils Levits ile ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da sivillerin hedef alındığını, bunun da savaş suçu olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna son durum, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Durum kontrolden çıkabilir
​NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

Basın toplantısında, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını, şu ana kadar 2 milyon kişinin ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını belirten Stoltenberg, şöyle konuştu:

  • "Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en hızlı büyüyen mülteci krizidir. Sivillerin tahliye olurken ateş altında kaldıklarına dair çok güvenilir haberler geliyor. Sivillerin hedef alınması savaş suçudur. Bu kabul edilemez. Tam olarak uygulanması gereken insani koridorlar açılması gereklidir."

"Savaş sıçrarsa durum kontrolden çıkabilir"

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın başka yerlere yayılmaması konusunda herkese sorumluluk düştüğünü vurguladı.

"Böyle bir durum daha tehlikeli, yıkıcı ve daha ölümcül olur. Durum kontrolden çıkabilir." uyarısında bulunan Stoltenberg, Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle uygulanan yaptırımların yanı sıra Moskova'nın yanlış hesaplara girmemesi için NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendirdiğini hatırlattı.

Stoltenberg, "Yüksek hazırlıklı durumda 130 jetimiz, en kuzeyden Akdeniz'e kadar 200 gemimiz ve bölgede ilave binlerce askerimiz bulunuyor." ifadesini kullandı.

Letonya'daki çok uluslu muharip birliğe de bu kapsamda Kanada, ABD ve İspanya'nın yüzlerce ilave asker göndermekte olduğunu aktaran Stoltenberg, NATO topraklarının her santimetrekaresini koruyacaklarını bildirdi.

NATO sayesinde güvendeyiz

Letonya Cumhurbaşkanı Levits de ülkesinin NATO üyeliği sayesinde güvende olduğunu söyledi.

"Biz NATO üyesi bir ülkeyiz. Müttefikler birbirinin arkasında duruyor. NATO tüm üyelerini koruyor ve savunuyor." diyen Levits, bugün Stoltenberg ile savunma konusundaki pratik konuları ele aldıklarını kaydetti.

Levits, "Moskova sadece güçten anlar ve NATO dünyadaki en kuvvetli savunma örgütüdür." dedi.

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