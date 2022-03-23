Rusya Azak Denizi’nden Mariupol’ü bombalıyor ABD Savunma Bakanlığı, dün isim vermediği bir üst düzey bakanlık çalışanının Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili durum değerlendirmesi açıklamalarını yayınladı. Açıklamaya göre Mariupol kenti Rusya için stratejik bir öneme sahip ve dün itibariyle Azak Denizi’nden Rus savaş gemileri kenti bombalamaya başladı.

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