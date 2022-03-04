Stoltenberg: Daha kötüsünü göreceğiz bunun bedelini ödeteceğiz

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Rusya'yı derhal saldırıları durdurmaya çağırarak "Biz aylarca bunun uyarısını yaptık. Başka Putin'in Ukrayna'yı işgal etmek için hareket ettiğini söyledik. Aynı şekilde Rusya'nın çok ağır bedel ödeyecek dedik. Rusya bu bedeli ödemeye başladı. Bu Başkan Putin'in savaşıdır. Kendi planladı." dedi

"Rusya ile bir savaş aramıyoruz"

Stoltenberg, "NATO, Rusya ile bir savaş aramıyor. Kremlin'in amacı yeniden bir nüfus alanı oluşturmak. Bu yüzden, Dışişleri Bakanlığı ortaklarımızı nasıl destekleriz diye konuştuk.

Dışişleri Bakanları, NATO'nun Rusya ile ilişkilerinin zamanla nasıl değiştiği konusunda görüş birliği içinde. Diplomasi kapısını açık tutuyoruz.

REKLAM

Başkan Putin'e derhal durması için çağrı yapıyoruz. İyi niyetli diplomasiye derhal başlayın." diye konuştu.

Karada, denizde ve havada tüm güçlerimizi kuvvetlendiriyoruz. 130'dan fazla jet yüksek hazırlıkta tutuluyor. 200 gemi Akdeniz ve Karadeniz'de devriye geziyor. NATO bir savunma ittifakıdır. Temel amacımız 30 ulusu güvende tutmaktır. Biz bu savaşta bir taraf değiliz. Ama bir sorumluluğumuz var.

"Putin bizi bölemedi"

Bu tehlikeli anda hiçbir ülke ve hiçbir kıta tek başına hareket etmemelidir. Putin bizi bölemedi. NATO çok güçlü ve birlik içinde. AB, Finlandiya ve İsveç de bizim toplantımıza katıldı. İki ülke de danışma toplantılarına dahil oldu.

NATO savaşa dahil olmayacak

Stoltenberg, Ukrayna'da yaşananların korkunç olduğunu niteleyerek ve insani krize vurgu yaparak, "Bu yüzden tüm dünyadan destek talep ediyoruz. NATO olarak bir mesuliyetimiz daha var, bu savaşın daha da büyümesini ve Ukrayna dışına yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu, daha da yıkıcı olur. Bu sebeple Ukrayna'ya girmeyeceğimizi söyledik. Ne karada ne de havada," açıklamalarını yaptı.

REKLAM

Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacağının ve asker gönderilmeyeceğinin altını çizdi.

"Biz NATO Dışişleri Bakanları ile bir araya geldik. Görüşmede açıkça şunu söyledim, Ukrayna'yı desteklemeliyiz. NATO buradaki savaşa doğrudan katılırsa daha çok sivil ölür bu yüzden ağır yaptırımları sürdürmeli desteği sürdürmeliyiz ama NATO'yu dahil etmemeliyiz. Ukrayna'da savaşa dahil olmayacağız."

DÜNYA İşgalde dokuzuncu gün: Silahlar susacak mı?

DÜNYA BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçlarını soruşturacak