Dünya Torunuyla Ukraynadan kaçıp Türkiyeye sığındı
AVRUPA

Torunuyla Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye sığındı

Ukrayna'daki savaştan kaçıp Türkiye'de sığınmak için torunuyla yola çıkan kadın, 8 gün süren zorlu yolculuğun ardından Eskişehir'deki kızının yanına ulaştı. Harkiv kentinden Eskişehir'deki kızının yanına gelen Ludmila Şatieva, 'Metrolar çalışmıyordu. Taksi bulamadık. Torunumun arkadaşı taksici. O bizi Harkiv Tren İstasyonu'nu ulaştırdı. Oradan da trenle Lviv'e geldik. Lviv'den Polonya'ya ulaştık.' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna son durum: ​Torunuyla Türkiyeye sığınan Ukraynalı kadın 8 günlük zorlu yolculuğu anlattı
Türkiye'ye sığınan Ukraynalı kadın zorlu yolculuğu anlattı.

Eşini, oğlunu ve gelinini ülkesinde bırakıp kızı Lubov Şatieva'nın evine gelen 65 yaşındaki Ludmila Şatieva, 24 Şubat'ta saat 04.00'te başlayan bombalamayla ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi.

Savaşın ilk zamanlarında Harkiv'in sadece gece ve akşam bombalandığını anlatan Şatieva, "Şimdi kent sürekli bombalanıyor. İnsanlar orada çok zor durumda." dedi.

Şatieva, böyle bir savaşın olacağını kimsenin beklemediğini belirterek, 200 kişinin olduğu bir sığınakta saklandığını dile getirdi.

"Paramız olmadığı için otogarda kaldık"

Çok korktuklarını ifade eden Şatieva, şu değerlendirmede bulundu:

"Ne yapacağımızı bilemedik. Çok üzüldük. Tüm planlarımız altüst oldu. Türkiye'de yaşayan kızım Lubov Şatieva ile damadım Çetin Kutluay beni Türkiye'ye çağırdı.

Oğlumun oğlu, torunum Artem Kurganskiy ile 7 Mart'ta yolculuğa başladım. Metrolar çalışmıyordu. Taksi bulamadık. Torunumun arkadaşı taksici. O bizi Harkiv Tren İstasyonu'nu ulaştırdı. Oradan da trenle Lviv'e geldik. Lviv'den Polonya'ya ulaştık. Daha sonra Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldik. Paramız olmadığı için Bulgaristan'da 2 gece otogarda kaldık. 15 Mart'ta Eskişehir'e ulaştık."

Ludmila Şatieva, Harkiv'de kalanların çoğunun metroda ve sığınıklarda yaşamlarını sürdürmek zorunda olduğuna dikkati çekti.

  • Yüzlerce evin bombalandığına değinen Şatieva, "İnsanların hiçbir şeyi kalmadı. Yemek, su, ilaç, elbise yok. Çok fazla yardım lazım. Askerlerin savaşması için malzeme lazım. Türkiye'de güvendeyiz ama aklımız orada." dedi.

İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
DÜNYA
İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu

"Yakınlarımızdan haber almakta zorlanıyoruz"

9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Artem Kurganskiy ise savaşın başlamasının ardından binlerce kişiyle metroyu sığınak olarak kullandıkları bilgisini verdi.

Harkiv'de bıraktığı ailesini çok özlediğini vurgulayan Kurganskiy, "Pek çok arkadaşım yurt dışına gitti. İki arkadaşım savaşta hayatını kaybetti. Savaş nedeniyle tüm planlarımız iptal oldu. Savaşın son bulmasını ve Ukrayna'ya dönmeyi istiyorum." ifadesini kullandı.

Annesi ve yeğenine kucak açan Lubov Şatieva da savaştan önce Harkiv'de çok güzel bir hayatın olduğunu, kentte parkların, restoranların, kafelerin ve birçok eğlenme mekanının bulunduğunu belirtti.

Savaş nedeniyle herkesin işini, yakınlarını, ailelerini kaybettiğini anlatan Şatieva, "Harkiv'de bir yıl önce çok güzel bir hayvanat bahçesi açılmıştı. Şu anda hayvanlar da telef oldu. Yakınlarımızdan haber almakta zorlanıyoruz. İnternet ve elektrik yok." diye konuştu.

Rusya Kiev’de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı
DÜNYA
Rusya Kiev’de yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü, 4 yaralı

Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 200 asker, 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank kaybetti
DÜNYA
Ukrayna: Rus ordusu 14 bin 200 asker, 93 uçak, 112 helikopter, 450 tank kaybetti
Bu bir rekordur

'Bu bir rekordur'

​Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 5 binden fazla yaptırım kararı alındı.
Tüm dünyayı sardı

Tüm dünyayı sardı

Salgın tetiklemişti, Rusya Ukrayna savaşıyla artışa geçti.
Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi: Bot yoktu yalınayak savaşıyorlarmış

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Türk ​savunma sanayiden Afrika'ya rekor ihracat.

​Rusların S-400'üne de gerek kalmayacak.

İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
Dünya

İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 23'üncü gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, iki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri de devam ediyor. Öte yandan Rusya'nın saldırısı altındaki Mariupol Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Sergey Orlov ise dün yaptığı açıklamada şehrin yüzde 90'ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu açıkladı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Tüm dünyayı sardı: Salgının tetiklediği gıda milliyetçiliği Rusya Ukrayna Savaşıyla artışa geçti
Ekonomi

Tüm dünyayı sardı: Salgının tetiklediği gıda milliyetçiliği Rusya Ukrayna Savaşıyla artışa geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen gıda fiyatlarında küresel kriz endişesi baş gösterirken, bazı ülkelerin, iç piyasalarını korumak için gıda ürünlerinin ihracatını durdurma ya da kısıtlama yoluna gittiği görülüyor. Küresel gıda üretimi ve tedarikinde önemli rol oynayan Rusya ve Ukrayna'da yaşanan savaş dolayısıyla stoklarını muhafaza etmek ve iç piyasada fiyatların aşırı yükselişini engellemek için gıda ürünlerinin dış satımına sınırlamalar getiren ülkelere her geçen gün yenileri ekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Trakya’daki Müslüman mezarlığının tahrip edilmesine kınama
Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Trakya’daki Müslüman mezarlığının tahrip edilmesine kınama

Türkiye, Batı Trakya'da İskeçe'nin Horozlu köyünde bulunan, azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının, üzerine futbol sahası inşa edilmesi bahanesiyle tahrip edilmesini kınadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.